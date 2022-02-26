https://arabic.sputniknews.com/20220226/الخطوط-الجوية-البريطانية-تعطل-موقعنا-على-الإنترنت-لم-يكن-ناتجا-عن-هجوم-إلكتروني-1059180637.html
الخطوط الجوية البريطانية: تعطل موقعنا على الإنترنت لم يكن ناتجا عن هجوم إلكتروني
الخطوط الجوية البريطانية: تعطل موقعنا على الإنترنت لم يكن ناتجا عن هجوم إلكتروني
أكدت الخطوط الجوية البريطانية أن ما حدث من تعطل في موقها على شبكة الإنترنت لم يكن ناتجا عن هجوم إلكتروني بل عن مشكلة في الأجهزة. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T09:38+0000
2022-02-26T09:38+0000
2022-02-26T09:39+0000
الخطوط الجوية البريطانية
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وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت الخطوط الجوية البريطانية" "المشكلة التي ظهرت يوم الجمعة وأثرت على موقعنا على الإنترنت والتطبيق وعمليات المطار، لم تكن ناجمة عن هجوم إلكتروني، لكنها مشكلة في الأجهزة".وأكد البيان إلغاء جميع رحلات الخطوط البريطانية القصيرة من مطار هيثرو في لندن، حتى منتصف نهار السبت، في ظل تعاملها مع إخفاق في تكنولوجيا المعلومات.وأضاف البيان: "من المقرر أن تعمل خدماتنا للرحلات الطويلة في مطار هيثرو وجميع الرحلات الجوية في جاتويك ومطار لندن سيتي كما هو مخطط لها، ولكن قد يواجه العملاء بعض التأخير"، لافتا إلى أن الموقع على الإنترنت يعمل، ويمكن للعملاء تسجيل الوصول عبر الإنترنت وفي المطار.ونصحت الركاب بمراجعة موقعها على الإنترنت للحصول على أحدث المعلومات قبل السفر إلى المطار حيث كان من المتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات.وقالت الشركة إن العملاء سيُعرض عليهم استرداد كامل للخدمات الملغاة أو يمكنهم إعادة الحجز في وقت لاحق مجانًا.يشار إلى أن الخطوط الجوية البريطانية وقعت في دائرة الحظر المتبادل من قبل روسيا وبريطانيا والتي منعت شركات الطيران الوطنية الخاصة بهما من استخدام المجال الجوي لبعضهما البعض.
https://arabic.sputniknews.com/20180907/الخطوط-الجوية-البريطانية-اختراق-قرصنة-1035141159.html
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الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية: تعطل موقعنا على الإنترنت لم يكن ناتجا عن هجوم إلكتروني
09:38 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
أكدت الخطوط الجوية البريطانية أن ما حدث من تعطل في موقها على شبكة الإنترنت لم يكن ناتجا عن هجوم إلكتروني بل عن مشكلة في الأجهزة.
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت الخطوط الجوية البريطانية" "المشكلة التي ظهرت يوم الجمعة وأثرت على موقعنا على الإنترنت والتطبيق وعمليات المطار، لم تكن ناجمة عن هجوم إلكتروني، لكنها مشكلة في الأجهزة".
وأكد البيان إلغاء جميع رحلات الخطوط البريطانية القصيرة من مطار هيثرو في لندن، حتى منتصف نهار السبت، في ظل تعاملها مع إخفاق في تكنولوجيا المعلومات.
وتأسفت الشركة في بيان قائلة: "نحن آسفون للغاية لأنه بسبب المشكلات الفنية المستمرة التي نواجهها اضطررنا للأسف إلى إلغاء جميع الرحلات قصيرة المدى من مطار هيثرو اليوم حتى منتصف النهار".
وأضاف البيان: "من المقرر أن تعمل خدماتنا للرحلات الطويلة في مطار هيثرو وجميع الرحلات الجوية في جاتويك ومطار لندن سيتي كما هو مخطط لها، ولكن قد يواجه العملاء بعض التأخير"، لافتا إلى أن الموقع على الإنترنت يعمل، ويمكن للعملاء تسجيل الوصول عبر الإنترنت وفي المطار.
ونصحت الركاب
بمراجعة موقعها على الإنترنت للحصول على أحدث المعلومات قبل السفر إلى المطار حيث كان من المتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات.
وكانت شركة بي إيه، المملوكة لشركة آي إيه جي، لفشل كبير في نظام الكمبيوتر في عام 2017 مما تسبب في تقطع السبل بـ 75000 مسافر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما أدى إلى كارثة علاقات عامة وتعهدات من شركة النقل بأنها ستحقق نتائج أفضل في المستقبل.
وقالت الشركة إن العملاء سيُعرض عليهم استرداد كامل للخدمات الملغاة أو يمكنهم إعادة الحجز في وقت لاحق مجانًا.
يشار إلى أن الخطوط الجوية البريطانية
وقعت في دائرة الحظر المتبادل من قبل روسيا وبريطانيا والتي منعت شركات الطيران الوطنية الخاصة بهما من استخدام المجال الجوي لبعضهما البعض.