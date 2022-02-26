https://arabic.sputniknews.com/20220226/الخطوط-الجوية-البريطانية-تعطل-موقعنا-على-الإنترنت-لم-يكن-ناتجا-عن-هجوم-إلكتروني-1059180637.html

الخطوط الجوية البريطانية: تعطل موقعنا على الإنترنت لم يكن ناتجا عن هجوم إلكتروني

الخطوط الجوية البريطانية: تعطل موقعنا على الإنترنت لم يكن ناتجا عن هجوم إلكتروني

أكدت الخطوط الجوية البريطانية أن ما حدث من تعطل في موقها على شبكة الإنترنت لم يكن ناتجا عن هجوم إلكتروني بل عن مشكلة في الأجهزة. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T09:38+0000

2022-02-26T09:38+0000

2022-02-26T09:39+0000

الخطوط الجوية البريطانية

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وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت الخطوط الجوية البريطانية" "المشكلة التي ظهرت يوم الجمعة وأثرت على موقعنا على الإنترنت والتطبيق وعمليات المطار، لم تكن ناجمة عن هجوم إلكتروني، لكنها مشكلة في الأجهزة".وأكد البيان إلغاء جميع رحلات الخطوط البريطانية القصيرة من مطار هيثرو في لندن، حتى منتصف نهار السبت، في ظل تعاملها مع إخفاق في تكنولوجيا المعلومات.وأضاف البيان: "من المقرر أن تعمل خدماتنا للرحلات الطويلة في مطار هيثرو وجميع الرحلات الجوية في جاتويك ومطار لندن سيتي كما هو مخطط لها، ولكن قد يواجه العملاء بعض التأخير"، لافتا إلى أن الموقع على الإنترنت يعمل، ويمكن للعملاء تسجيل الوصول عبر الإنترنت وفي المطار.ونصحت الركاب بمراجعة موقعها على الإنترنت للحصول على أحدث المعلومات قبل السفر إلى المطار حيث كان من المتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات.وقالت الشركة إن العملاء سيُعرض عليهم استرداد كامل للخدمات الملغاة أو يمكنهم إعادة الحجز في وقت لاحق مجانًا.يشار إلى أن الخطوط الجوية البريطانية وقعت في دائرة الحظر المتبادل من قبل روسيا وبريطانيا والتي منعت شركات الطيران الوطنية الخاصة بهما من استخدام المجال الجوي لبعضهما البعض.

https://arabic.sputniknews.com/20180907/الخطوط-الجوية-البريطانية-اختراق-قرصنة-1035141159.html

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الخطوط الجوية البريطانية