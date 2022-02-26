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https://arabic.sputniknews.com/20220226/الدفاع-الروسية-تصدر-نصائح-هامة-للمتابعين-والإعلاميين-بشأن-مسار-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059189392.html
الدفاع الروسية تصدر نصائح هامة للمتابعين والإعلاميين بشأن مسار العملية العسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية تصدر نصائح هامة للمتابعين والإعلاميين بشأن مسار العملية العسكرية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها تحث الجميع على عدم نشر معلومات كاذبة حول مسار العملية العسكرية في أوكرانيا وتتعهد الوزارة بنشر معلومات دقيقة... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:26+0000
2022-02-26T12:27+0000
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ندعو جميع مكاتب التحرير الإعلامية إلى توخي الحذر وعدم الوقوع ضحية عمياء لضغط المعلومات القادمة من الغرب على بلدنا".وأضاف البيان: ستواصل وزارة الدفاع الروسية بانتظام تقديم معلومات موثوقة فقط حول تقدم العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها".وأشارت الوزارة إلى أنه مع استكمال الجيش الروسي مهامه بنجاح، فإن عدد التزييف الهستيري والمعلومات المضللة التي تنشرها القوات الأوكرانية على شبكات الاجتماعية آخذة بالازدياد".
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روسيا

الدفاع الروسية تصدر نصائح هامة للمتابعين والإعلاميين بشأن مسار العملية العسكرية في أوكرانيا

12:26 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 12:27 GMT 26.02.2022)
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© وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها تحث الجميع على عدم نشر معلومات كاذبة حول مسار العملية العسكرية في أوكرانيا وتتعهد الوزارة بنشر معلومات دقيقة بانتظام.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ندعو جميع مكاتب التحرير الإعلامية إلى توخي الحذر وعدم الوقوع ضحية عمياء لضغط المعلومات القادمة من الغرب على بلدنا".
وأضاف البيان: ستواصل وزارة الدفاع الروسية بانتظام تقديم معلومات موثوقة فقط حول تقدم العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها".
وأشارت الوزارة إلى أنه مع استكمال الجيش الروسي مهامه بنجاح، فإن عدد التزييف الهستيري والمعلومات المضللة التي تنشرها القوات الأوكرانية على شبكات الاجتماعية آخذة بالازدياد".
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس11:49 GMT
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