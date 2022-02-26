https://arabic.sputniknews.com/20220226/الدفاع-الروسية-زوارق-أوكرانية-حاولت-قتل-جنود-سلموا-أنفسهم-للجيش-الروسي-1059196843.html
الدفاع الروسية: زوارق أوكرانية حاولت قتل جنود سلموا أنفسهم للجيش الروسي
الدفاع الروسية: زوارق أوكرانية حاولت قتل جنود سلموا أنفسهم للجيش الروسي
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن زوارق تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت قتل جنود أوكرانيين استسلموا وسلموا أنفسهم... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T15:20+0000
2022-02-26T15:20+0000
2022-02-26T15:35+0000
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وأشار كوناشينكوف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم، إلى أنه في مساء يوم 25 فبراير/ شباط (أمس الجمعة)، وأثناء عملية إخلاء لـ82 جنديا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية من جزيرة زميني، حاول 16 زورقا تابعا للبحرية الأوكرانية، باستخدام "تكتيكات السرب"، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن بعض هذه القوارب نفذت هجومها تحت غطاء سفن مدنية.وأكد كوناشينكوف عدم إصابة أي من العسكريين الأوكرانيين الذين سلموا أنفسهم والبالغ عددهم 82 من جزيرة زميني، وعدم تعرضهم لأي أذى.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: زوارق أوكرانية حاولت قتل جنود سلموا أنفسهم للجيش الروسي
15:20 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن زوارق تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت قتل جنود أوكرانيين استسلموا وسلموا أنفسهم للجيش الروسي في جزيرة زميني، مؤكدا أن الهجوم الأوكراني تم صده.
وأشار كوناشينكوف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم، إلى أنه في مساء يوم 25 فبراير/ شباط (أمس الجمعة)، وأثناء عملية إخلاء لـ82 جنديا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية من جزيرة زميني، حاول 16 زورقا تابعا للبحرية الأوكرانية، باستخدام "تكتيكات السرب"، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن بعض هذه القوارب نفذت هجومها تحت غطاء سفن مدنية.
وتابع المتحدث "كان الهدف من هذا الهجوم، في المقام الأول ، هو الانتقام من الجنود الأوكرانيين الذين ألقوا أسلحتهم واتهام الجيش الروسي بقتل الأسرى. ونتيجة للمعركة البحرية، تم تدمير 6 قوارب تابعة للبحرية الأوكرانية".
وأكد كوناشينكوف عدم إصابة أي من العسكريين الأوكرانيين الذين سلموا أنفسهم والبالغ عددهم 82 من جزيرة زميني، وعدم تعرضهم لأي أذى.