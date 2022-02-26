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https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئيس-القرغيزي-يعلن-تأييده-للخطوات-الروسية-في-دونباس-1059182666.html
الرئيس القرغيزي يعلن تأييده للخطوات الروسية في دونباس
الرئيس القرغيزي يعلن تأييده للخطوات الروسية في دونباس
أعلن الرئيس القيرغيزستاني، صدير زاباروف، اليوم السبت، عن تأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها موسكو لحماية دونتيسك ولوغانسك. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:28+0000
2022-02-26T10:30+0000
روسيا
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وأصدر الكرملين بيانا رسميا جاء فيه: " تمت محادثة بين الرئيس بوتين ونظيره القيرغيزستاني، صدير زاباروف، حيث أعرب الأخير عن دعمه للإجراءات التي تتخذها روسيا لحماية السكان المدنيين في دونباس".وجاء في البيان: "صدير زابروف حمل المسؤولية لكييف عن فشل اتفاقات مينسك، وأعرب عن دعمه للإجراءات الحاسمة التي يتخذها الجانب الروسي لحماية السكان المدنيين في دونباس". كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا وأكدوا على نيتهم ​​المتبادلة لتعزيز العلاقات الروسية القرغيزية من الشراكة الاستراتيجية والتحالف بشكل شامل.وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره القيرغيزستاني زابروف على موقفه التضامني المبدئي.
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روسيا

الرئيس القرغيزي يعلن تأييده للخطوات الروسية في دونباس

10:28 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 26.02.2022)
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير خارجية قيرغيزستان رسلان كازاكباييف
وزير خارجية قيرغيزستان رسلان كازاكباييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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أعلن الرئيس القيرغيزستاني، صدير زاباروف، اليوم السبت، عن تأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها موسكو لحماية دونتيسك ولوغانسك.
وأصدر الكرملين بيانا رسميا جاء فيه: " تمت محادثة بين الرئيس بوتين ونظيره القيرغيزستاني، صدير زاباروف، حيث أعرب الأخير عن دعمه للإجراءات التي تتخذها روسيا لحماية السكان المدنيين في دونباس".
وجاء في البيان: "صدير زابروف حمل المسؤولية لكييف عن فشل اتفاقات مينسك، وأعرب عن دعمه للإجراءات الحاسمة التي يتخذها الجانب الروسي لحماية السكان المدنيين في دونباس".
كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا وأكدوا على نيتهم ​​المتبادلة لتعزيز العلاقات الروسية القرغيزية من الشراكة الاستراتيجية والتحالف بشكل شامل.
وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره القيرغيزستاني زابروف على موقفه التضامني المبدئي.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:40 GMT
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