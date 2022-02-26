https://arabic.sputniknews.com/20220226/العراق-يتخذ-إجراء-بشأن-زوجات-العراقيين-وأبنائهم-في-أوكرانيا-1059177572.html
العراق يتخذ إجراء بشأن زوجات العراقيين وأبنائهم في أوكرانيا
العراق يتخذ إجراء بشأن زوجات العراقيين وأبنائهم في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها ستمنح تأشيرات الدخول فورا للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T08:36+0000
2022-02-26T08:36+0000
2022-02-26T08:36+0000
أخبار أوكرانيا
العراق
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وقالت الوزارة في بيان: "وجهنا سفاراتنا في روسيا وبولندا والمجر ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي المكالمات من أولئك الذين يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".أضافت أنها تلقت طلبات من عراقيين يريدون مغادرة أوكرانيا.ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، هناك 5537 عراقيا في أوكرانيا، بينهم 450 طالبا.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العراق
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العراق
العراق يتخذ إجراء بشأن زوجات العراقيين وأبنائهم في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها ستمنح تأشيرات الدخول فورا للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم.
وقالت الوزارة في بيان: "وجهنا سفاراتنا في روسيا
وبولندا والمجر ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي المكالمات من أولئك الذين يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".
أضافت أنها تلقت طلبات من عراقيين يريدون مغادرة أوكرانيا
.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، هناك 5537 عراقيا في أوكرانيا، بينهم 450 طالبا.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.