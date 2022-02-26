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https://arabic.sputniknews.com/20220226/بلغاريا-وبولندا-والتشيك-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-المدنية-الروسية-1059176023.html
بلغاريا وبولندا والتشيك تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية
بلغاريا وبولندا والتشيك تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية
أعلنت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، اليوم السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T07:47+0000
2022-02-26T07:48+0000
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وقال مصدر مقرب من إحدى شركات الطيران الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن "بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك أرسلت إشعارا بشأن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية التابعة للشركات الروسية.وفي وقت سابق، أصدر وزير النقل البريطاني تعليمات لهيئة الطيران المدني البريطانية بتجنب الأجواء الأوكرانية، في ظل التطورات الأخيرة هناك.كما أعلنت بريطانيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التابعة للشركات المدنية الروسية وفرضت عقوبات على شركة أيروفلوت الروسية.أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
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بلغاريا وبولندا والتشيك تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية

07:47 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 07:48 GMT 26.02.2022)
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات شركة "أيروفلوت" الروسية في مطار "شيريميتيفو" في موسكو
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار شيريميتيفو في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلنت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، اليوم السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة.
وقال مصدر مقرب من إحدى شركات الطيران الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن "بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك أرسلت إشعارا بشأن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية التابعة للشركات الروسية.
وفي وقت سابق، أصدر وزير النقل البريطاني تعليمات لهيئة الطيران المدني البريطانية بتجنب الأجواء الأوكرانية، في ظل التطورات الأخيرة هناك.
كما أعلنت بريطانيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التابعة للشركات المدنية الروسية وفرضت عقوبات على شركة أيروفلوت الروسية.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس06:08 GMT
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