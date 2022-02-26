https://arabic.sputniknews.com/20220226/تحطم-طائرة-إسرائيلية-بالقرب-من-القدس-ومقتل-طاقمها-1059187025.html
تحطم طائرة إسرائيلية بالقرب من القدس ومقتل طاقمها
تحطم طائرة إسرائيلية بالقرب من القدس ومقتل طاقمها
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت ، بتحطم طائرة إسرائيلية خفيفة بالقرب من القدس، ومقتل طاقمها. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:21+0000
2022-02-26T12:21+0000
2022-02-26T12:21+0000
العالم
إسرائيل
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وذكرت القناة 13 العبرية أن "طائرة خفيفة أقلعت من منطقة مطار بن غوريون تحطمت بالقرب من القدس".وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رجلان في الأربعينات من عمرهم لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة كانا يستقلانها في منطقة جبلية قرب قرية ميفو بيتار إلى الغرب من القدس.وأشارت إلى أن سيارة إسعاف هرعت إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذهما إلا أنهما فارقا الحياة.وتباشر الشرطة وسلطة الطيران المدني التحقيق لمعرفة ملابسات وظروف الحادث.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسرائيل
تحطم طائرة إسرائيلية بالقرب من القدس ومقتل طاقمها
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت ، بتحطم طائرة إسرائيلية خفيفة بالقرب من القدس، ومقتل طاقمها.
وذكرت القناة 13 العبرية أن "طائرة خفيفة أقلعت من منطقة مطار بن غوريون تحطمت بالقرب من القدس
".
وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رجلان في الأربعينات من عمرهم لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة كانا يستقلانها في منطقة جبلية قرب قرية ميفو بيتار إلى الغرب من القدس.
وأشارت إلى أن الطائرة من طراز "سييرا" أقلعت من مهبط وسط البلاد باتجاه الجنوب وقد فقد الاتصال معها عندما كانت تحلق فوق قرية ميفو بيتار ثم تم اكتشاف موقع التحطم .
وأشارت إلى أن سيارة إسعاف هرعت إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذهما إلا أنهما فارقا الحياة.
وتباشر الشرطة وسلطة الطيران المدني التحقيق لمعرفة ملابسات وظروف الحادث.