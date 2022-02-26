https://arabic.sputniknews.com/20220226/روسيا-والصين-توقعان-اتفاقية-استكشاف-القمر-1059179274.html

روسيا والصين توقعان اتفاقية "استكشاف القمر"

روسيا والصين توقعان اتفاقية "استكشاف القمر"

قال مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم السبت، إن روسيا والصين وقعتا عددًا من الوثائق المتعلقة ببرنامج استكشاف القمر. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T09:14+0000

2022-02-26T09:14+0000

2022-02-26T09:14+0000

العالم

وكالة الفضاء الروسية

الصين

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وفي مقابلة مع مجلة الفضاء الروسية، قال روغوزين: "تم التوقيع على عدد من الوثائق التمهيدية: مذكرة، اتفاقية، اتفاقية حكومية دولية، حيث ستقوم الصين من خلال تقديم دعم مالي جيد، بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج استكشاف القمر بواسطة المحطات الآلية"، بحسب صحيفة "إيزفيستا" الروسية.وأشار روغوزين إلى أن روسيا والصين تدركان جيدا أن الخطوات التالية للبلدين هي "بناء قاعدة على القمر"، مضيفا أن المفاوضات جارية أيضا مع روغوزين والبرازيل ودول أخرى ووكالة الفضاء الأوروبية.وأشار مدير وكالة الفضاء الروسية إلى أنه يشك في تشغيل محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد عام 2028، مضيفا: "سنتخذ قرارا بشأن عمر خدمة الجزء الروسي بناءً على القيود الفنية في المقام الأول. وفقًا لذلك، نحتاج إلى التركيز على إنشاء وإطلاق الوحدات النمطية الأولى للمحطة الجديدة لهذه الفترة ".ونوه روغوزين إلى أنه في عام 2021، أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار بدء التصميم الأولي لمحطة الخدمة المدارية الروسية (روس)، حيث تم تضمين مهمة تطوير التصميم الأولي في أمر الدولة لعام 2022، وبعد اكتمالها، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن (روس).وكان رئيس وكالة "روس كوسموس"، قد وقع ورئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) تشانغ كيجيان، خلال عام 2021، مذكرة تعاون نيابة عن حكومتي روسيا والصين بشأن إنشاء محطة قمرية علمية دولية، وفقًا لموقع "روس كوسموس" الإلكتروني.حيث أشارت المذكرة إلى أن "روس كوسموس" ستعمل وإدارة الفضاء الوطنية الصينية، وفق مبادئ التوزيع المتكافئ للحقوق والالتزامات، على تعزيز التعاون لإنشاء محطة قمرية علمية دولية مع وصول مفتوح لجميع البلدان المهتمة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التعاون البحثي وتعزيز الاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية لصالح البشرية جمعاء".

https://arabic.sputniknews.com/20210309/روسيا-والصين-توقعان-مذكرة-حول-إنشاء-محطة-قمرية-علمية-مشتركة-1048316286.html

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