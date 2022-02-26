https://arabic.sputniknews.com/20220226/كندا-تعطي-ترخيصا-لاستعمال-أول-لقاح-نباتي-مضاد-لكورونا-1059174004.html
كندا تعطي ترخيصا لاستعمال أول لقاح "نباتي" مضاد لكورونا
كندا تعطي ترخيصا لاستعمال أول لقاح "نباتي" مضاد لكورونا
أذنت السلطات الكندية المختصة في السماح باستعمال أول لقاح نباتي على مستوى العالم. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T06:40+0000
2022-02-26T06:40+0000
2022-02-26T06:40+0000
أخبار كندا
فيروس كورونا
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وحسب موقع بيزنيس إنسيدر فإن السلطات الكندية أكدت أن اللقاح الذي أنتجته شركة "ميديكاغو" يعطى على جرعتين للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا.ولفتت إلى أن قرار السماح باستعمال هذا اللقاح جاء بناء على دراسة أجريت على 24000 بالغ، اظهرت فعاليته بنسبة 71% في الوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تلك الدراسة كانت قبل ظهور متحور أوميكرون.وقالت: "تتم إزالة الجزيئات من أوراق النباتات وتنقيتها، مع إضافة مادة كيميائية معززة للمناعة تسمى مادة مساعدة يتم تصنيعها في شركة إيطالية تتشارك مع شركة ميديكاغو، وهي شركة غلاكسو سميث كلاين".وفيما تعمل شركة "ميديكاغو" ومقرها مدينة كيبيك على تطوير لقاحات نباتية ضد العديد من الأمراض الأخرى، يأمل كثيرون أن يساعد هذا اللقاح في مزيد من الاهتمام بهذه الطريقة الجديدة للتصنيع الطبي.
https://arabic.sputniknews.com/20210611/كندا-تزود-الدول-النامية-100-مليون-جرعة-من-اللقاحات-المضادة-لفيروس-كورونا-1049222546.html
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أخبار كندا, فيروس كورونا
كندا تعطي ترخيصا لاستعمال أول لقاح "نباتي" مضاد لكورونا
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أذنت السلطات الكندية المختصة في السماح باستعمال أول لقاح نباتي على مستوى العالم.
وحسب موقع بيزنيس إنسيدر
فإن السلطات الكندية أكدت أن اللقاح الذي أنتجته شركة "ميديكاغو" يعطى على جرعتين للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا.
ولفتت إلى أن قرار السماح باستعمال هذا اللقاح
جاء بناء على دراسة أجريت على 24000 بالغ، اظهرت فعاليته بنسبة 71% في الوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تلك الدراسة كانت قبل ظهور متحور أوميكرون.
وعن طبيعة هذا اللقاح ومكوناته، أكدت أنه يستخدم النباتات كمصانع حية لزراعة جزيئات تشبه الفيروسات، والتي تحاكي البروتين الشائك الذي يغلف الفيروس التاجي.
وقالت: "تتم إزالة الجزيئات من أوراق النباتات وتنقيتها، مع إضافة مادة كيميائية معززة للمناعة تسمى مادة مساعدة يتم تصنيعها في شركة إيطالية تتشارك مع شركة ميديكاغو، وهي شركة غلاكسو سميث كلاين".
وفيما تعمل شركة "ميديكاغو" ومقرها مدينة كيبيك على
تطوير لقاحات نباتية ضد العديد من الأمراض الأخرى، يأمل كثيرون أن يساعد هذا اللقاح في مزيد من الاهتمام بهذه الطريقة الجديدة للتصنيع الطبي.