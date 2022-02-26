https://arabic.sputniknews.com/20220226/لوكاشينكو-عن-الاستعداد-لتعزيز-السلام-في-أوكرانيا-الباب-مفتوح-في-أي-مكان-حتى-في-قصر-الاستقلال-1059192205.html
لوكاشينكو عن الاستعداد لتعزيز السلام في أوكرانيا: الباب مفتوح في أي مكان حتى في قصر الاستقلال
لوكاشينكو عن الاستعداد لتعزيز السلام في أوكرانيا: الباب مفتوح في أي مكان حتى في قصر الاستقلال
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات السلمية لتسوية الصراع في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:27+0000
2022-02-26T13:27+0000
2022-02-26T13:27+0000
العالم
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_7a7aacf7a29c1c4f868bec13bcf7c205.jpg
وقال لوكاشينكو للصحفيين، اليوم السبت: "فليأتوا، وسندعم ونساند بشكل كامل في هذا الصدد من أجل منع الحرب"، حسبما نقلت وكالة "بيلتا".وأضاف لوكاشينكو: "في الوقت الحالي هذا الصراع في مرحلة الاشتعال. يجب إيقاف هذا. أنتم تعرفون موقفنا. قلت هذا من اليوم الأول".وتابع لوكاشينكو:
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_df618686f55141866e36cc31ca2b2630.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو عن الاستعداد لتعزيز السلام في أوكرانيا: الباب مفتوح في أي مكان حتى في قصر الاستقلال
تابعنا عبر
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات السلمية لتسوية الصراع في أوكرانيا.
وقال لوكاشينكو للصحفيين، اليوم السبت: "فليأتوا، وسندعم ونساند بشكل كامل في هذا الصدد من أجل منع الحرب"، حسبما نقلت وكالة "بيلتا
".
وأضاف لوكاشينكو: "في الوقت الحالي هذا الصراع في مرحلة الاشتعال. يجب إيقاف هذا. أنتم تعرفون موقفنا. قلت هذا من اليوم الأول".
"اقترحت هذا منذ اليوم الأول. كان من المفترض أن يصلوا غدا. اتصل بي فلاديمير بوتين وقال... حسناً هناك ألعاب أخرى تجري. من في وارسو ومن في أمريكا. اسمعوا، كييف محاصرة بالفعل، وهم يتبجحون. الناس يموتون، وهم ما زالوا يتبجحون! لكنكم سمعتم موقف رئيس روسيا أمس، فقد تم الإعراب عنه. سنقدم كل شيء: سنلتقي ونتحدث ونعرض. في أمن كامل، تعالوا".