https://arabic.sputniknews.com/20220226/لوكاشينكو-عن-الاستعداد-لتعزيز-السلام-في-أوكرانيا-الباب-مفتوح-في-أي-مكان-حتى-في-قصر-الاستقلال-1059192205.html

لوكاشينكو عن الاستعداد لتعزيز السلام في أوكرانيا: الباب مفتوح في أي مكان حتى في قصر الاستقلال

لوكاشينكو عن الاستعداد لتعزيز السلام في أوكرانيا: الباب مفتوح في أي مكان حتى في قصر الاستقلال

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات السلمية لتسوية الصراع في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T13:27+0000

2022-02-26T13:27+0000

2022-02-26T13:27+0000

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روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقال لوكاشينكو للصحفيين، اليوم السبت: "فليأتوا، وسندعم ونساند بشكل كامل في هذا الصدد من أجل منع الحرب"، حسبما نقلت وكالة "بيلتا".وأضاف لوكاشينكو: "في الوقت الحالي هذا الصراع في مرحلة الاشتعال. يجب إيقاف هذا. أنتم تعرفون موقفنا. قلت هذا من اليوم الأول".وتابع لوكاشينكو:

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العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم