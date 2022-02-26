https://arabic.sputniknews.com/20220226/مصدر-مسؤول-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-لن-تؤثر-على-واردات-القمح-الجزائرية-1059182762.html
مصدر مسؤول: الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على واردات القمح الجزائرية
مصدر مسؤول: الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على واردات القمح الجزائرية
أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، اليوم السبت، أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على عمليات استيراد الجزائر للقمح. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:23+0000
2022-02-26T10:23+0000
2022-02-26T10:23+0000
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وبحسب تلفزيون "النهار" المحلي، أشار مصدر من الديوان، إلى أن الجزائر تعتمد سياسة تنويع الشركاء التجاريين أثناء استيراد القمح، مضيفا أن الجزائر لا تستورد القمح اللين من روسيا وأوكرانيا، وبذلك يفتح دفتر الشروط الجديد باب المنافسة أمام عدة موردين أجانب.وجدير بالذكر أن أسعار القمح العالمية وصلت صباح اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).
https://arabic.sputniknews.com/20220226/المغرب-يدخل-معركة-الأمن-الغذائي-بعد-ارتفاع-أسعار-القمح-والبترول-عالميا-1059177019.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
مصدر مسؤول: الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على واردات القمح الجزائرية
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أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، اليوم السبت، أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على عمليات استيراد الجزائر للقمح.
وبحسب تلفزيون "النهار"
المحلي، أشار مصدر من الديوان، إلى أن الجزائر تعتمد سياسة تنويع الشركاء التجاريين أثناء استيراد القمح، مضيفا أن الجزائر لا تستورد القمح اللين من روسيا وأوكرانيا، وبذلك يفتح دفتر الشروط الجديد باب المنافسة أمام عدة موردين أجانب.
وجدير بالذكر أن أسعار القمح العالمية وصلت صباح اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).