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https://arabic.sputniknews.com/20220226/مصدر-مسؤول-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-لن-تؤثر-على-واردات-القمح-الجزائرية-1059182762.html
مصدر مسؤول: الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على واردات القمح الجزائرية
مصدر مسؤول: الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على واردات القمح الجزائرية
أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، اليوم السبت، أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على عمليات استيراد الجزائر للقمح. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:23+0000
2022-02-26T10:23+0000
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الجزائر
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وبحسب تلفزيون "النهار" المحلي، أشار مصدر من الديوان، إلى أن الجزائر تعتمد سياسة تنويع الشركاء التجاريين أثناء استيراد القمح، مضيفا أن الجزائر لا تستورد القمح اللين من روسيا وأوكرانيا، وبذلك يفتح دفتر الشروط الجديد باب المنافسة أمام عدة موردين أجانب.وجدير بالذكر أن أسعار القمح العالمية وصلت صباح اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).
https://arabic.sputniknews.com/20220226/المغرب-يدخل-معركة-الأمن-الغذائي-بعد-ارتفاع-أسعار-القمح-والبترول-عالميا-1059177019.html
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العالم العربي, الجزائر

مصدر مسؤول: الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على واردات القمح الجزائرية

10:23 GMT 26.02.2022
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© flickr.com / habib kaki
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أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، اليوم السبت، أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر على عمليات استيراد الجزائر للقمح.
وبحسب تلفزيون "النهار" المحلي، أشار مصدر من الديوان، إلى أن الجزائر تعتمد سياسة تنويع الشركاء التجاريين أثناء استيراد القمح، مضيفا أن الجزائر لا تستورد القمح اللين من روسيا وأوكرانيا، وبذلك يفتح دفتر الشروط الجديد باب المنافسة أمام عدة موردين أجانب.
وجدير بالذكر أن أسعار القمح العالمية وصلت صباح اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).
الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
المغرب يدخل معركة الأمن الغذائي بعد ارتفاع أسعار القمح والبترول عالميا
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