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https://arabic.sputniknews.com/20220227/أفيخاي-أدرعي-الإسراء-والمعراج-من-أعظم-الليالي-1059236067.html
أفيخاي أدرعي: "الإسراء والمعراج" من أعظم الليالي
أفيخاي أدرعي: "الإسراء والمعراج" من أعظم الليالي
هنأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد، المسلمين بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T16:33+0000
2022-02-27T16:33+0000
أفيخاي أدرعي
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وظهر أدرعي في مقطع مصور نشره على حسابه بموقع تويتر ومن خلفه كلمتي "الإسراء والمعراج" قائلا: "أهنئكم بذكرى الإسراء والمعراج أيها المؤمنين، والتي تعد من أعظم الليالي".وأضاف: "أنتهزها مناسبة لأرسل أحر عبارات التهاني إلى كافة المسلمين وأن يجعلها الرب ليلة سعيدة وجابرة لقلوبكم جميعا. ليلة مباركة على الجميع".ويحتفل المسلمون الليلة (الأحد)، 27 من شهر رجب، بذكرى الإسراء والمعراج، والتي أُسري خلالها وفق العقيدة الإسلامية، بالنبي محمد من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس، قبل أن يعرج إلى السماء.
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أفيخاي أدرعي

أفيخاي أدرعي: "الإسراء والمعراج" من أعظم الليالي

16:33 GMT 27.02.2022
© Photo / Facebook Official / Avichay Adraeeالناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي
الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Photo / Facebook Official / Avichay Adraee
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هنأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد، المسلمين بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج.
وظهر أدرعي في مقطع مصور نشره على حسابه بموقع تويتر ومن خلفه كلمتي "الإسراء والمعراج" قائلا: "أهنئكم بذكرى الإسراء والمعراج أيها المؤمنين، والتي تعد من أعظم الليالي".
وأضاف: "أنتهزها مناسبة لأرسل أحر عبارات التهاني إلى كافة المسلمين وأن يجعلها الرب ليلة سعيدة وجابرة لقلوبكم جميعا. ليلة مباركة على الجميع".
ويحتفل المسلمون الليلة (الأحد)، 27 من شهر رجب، بذكرى الإسراء والمعراج، والتي أُسري خلالها وفق العقيدة الإسلامية، بالنبي محمد من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس، قبل أن يعرج إلى السماء.
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