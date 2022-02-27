https://arabic.sputniknews.com/20220227/إعلام-الولايات-المتحدة-علمت-مسبقا-بمحادثة-بينيت-وبوتين-1059229955.html

إعلام: الولايات المتحدة علمت مسبقا بمحادثة بينيت وبوتين

إعلام: الولايات المتحدة علمت مسبقا بمحادثة بينيت وبوتين

قال مسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة كانت على علم باعتزام رئيس الوزراء نفتالي بينيت إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل حدوثها. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T14:31+0000

2022-02-27T14:31+0000

2022-02-27T14:31+0000

تغطية أحداث دونباس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

فلاديمير بوتين

فلاديمير زيلينسكي

نفتالي بينيت

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501275_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_6db0f64ea926a14cf7e74744fa647705.jpg

وغادر بينيت الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، لمدة 40 دقيقة، أصدر مكتبه بيانا بعدها أكد أنه كان يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتين.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه إنه "تم إبلاغ الولايات المتحدة قبل وبعد مكالمة بينيت وبوتين".وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب بينيت في بيان إن الأخير أجرى مكالمة مع الرئيس بوتين تحدثا خلالها عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا.فيما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن بينيت عرض على بوتين التوسط بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار.وقالت إن بوتين أبلغ بينيت أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في بيلاروسيا وأن كييف لا تنتهز الفرصة.من جانبه، قال الكرملين في بيان إن بوتين أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي على التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.وأضاف أن وفدا روسيا موجود في مدينة غوميل في بيلاروسيا ومستعد للحديث مع ممثلي كييف، الذين لم ينتهزوا الفرصة بعد.وأكد الكرملين أن بينيت عرض على بوتين الوساطة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.يشار إلى أنه في وقت لاحق، أعلنت وكالة بيلاروسية، أن الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا، وذلك في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الوفد الروسي المدينة.وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أشارت إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد اتصل برئيس وزراء إسرائيل الخميس الماضي، وطلب منه التوسط لدى روسيا لوقف إطلاق النار.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/وكالة-الوفد-الأوكراني-يتوجه-إلى-مدينة-غوميل-البيلاروسية-لإجراء-المفاوضات-مع-روسيا-1059225153.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلاديمير بوتين, فلاديمير زيلينسكي, نفتالي بينيت, روسيا, أخبار أوكرانيا