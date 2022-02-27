https://arabic.sputniknews.com/20220227/ابن-سلمان-وماكرون-يبحثان-هاتفيا-الموقف-في-أوكرانيا-وتأثير-الأزمة-على-أسواق-الطاقة-1059247522.html

ابن سلمان وماكرون يبحثان هاتفيا الموقف في أوكرانيا وتأثير الأزمة على أسواق الطاقة

ابن سلمان وماكرون يبحثان هاتفيا الموقف في أوكرانيا وتأثير الأزمة على أسواق الطاقة

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، الموقف في أوكرانيا وتأثير الأزمة على أسواق الطاقة. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T21:38+0000

2022-02-27T21:38+0000

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية-واس، بأن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى اتصالاً هاتفياً، من الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية".وحسب الوكالة الرسمية، "جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين".كما جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، وفي هذا الصدد، أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية