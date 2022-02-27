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اتصال هاتفي من ملك الأردن بالرئيس المصري لبحث المستجدات الإقليمية والدولية
اتصال هاتفي من ملك الأردن بالرئيس المصري لبحث المستجدات الإقليمية والدولية
أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحثا خلاله المستجدات الإقليمية والدولية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T12:15+0000
2022-02-27T12:15+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الملك عبد الله الثاني
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وحسب بيان نشره الديوان الملكي الأردني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن "الملك عبد الله الثاني بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".وأوضح البيان أن الاتصال بحث سبل توسيع التعاون بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية.لفت إلى أنه تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما، والقضايا العربية.
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أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الملك عبد الله الثاني

اتصال هاتفي من ملك الأردن بالرئيس المصري لبحث المستجدات الإقليمية والدولية

12:15 GMT 27.02.2022
© AP Photo / Uncreditedالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Uncredited
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أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحثا خلاله المستجدات الإقليمية والدولية.
وحسب بيان نشره الديوان الملكي الأردني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن "الملك عبد الله الثاني بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".
وأوضح البيان أن الاتصال بحث سبل توسيع التعاون بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية.
لفت إلى أنه تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما، والقضايا العربية.
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