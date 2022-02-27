الجيش الأوكراني يستخدم ذخيرة فوسفور محرمة دوليا في ضواحي كييف
14:00 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 14:13 GMT 27.02.2022)
© REUTERS / CARLOS BARRIAانتشار قوات الجيش الأوكراني عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية في دونباس، حدود روسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني يستخدم ذخيرة الفوسفور في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أقدمت في محاولة يائسة لصد هجوم القوات الروسية، في ضواحي كييف، على استخدام ذخائر الفوسفور، المحظورة دوليا.
وقال كوناشينكوف: "وحدات القوات الأوكرانية بعدما يئست من صد هجوم مجموعات القوات المسلحة الروسية، بدأت تستخدم بكثافة ذخائر الفوسفور في ضواحي كييف بالقرب من مطار جوستوميل".
وتابع قائلا: استخدام هذه الذخائر محظورة بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأسلحة غير الإنسانية لعام 1980".
وأضاف كوناشينكوف أن عناصر جماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية [المحظورة في روسيا] وصلت من مدينة لفيف قامت بعمليات ترهيب للمدنيين في ماريوبول، مشيرا إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا بوضع المدرعات والمدفعية داخل المناطق السكنية، مستخدمين السكان المحليين كدروع بشرية.
وقال كوناشينكوف: "وحدات القوات الأوكرانية بعدما يئست من صد هجوم مجموعات القوات المسلحة الروسية، بدأت تستخدم بكثافة ذخائر الفوسفور في ضواحي كييف بالقرب من مطار جوستوميل".
وتابع قائلا: استخدام هذه الذخائر محظورة بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأسلحة غير الإنسانية لعام 1980".
وأضاف كوناشينكوف أن عناصر جماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية [المحظورة في روسيا] وصلت من مدينة لفيف قامت بعمليات ترهيب للمدنيين في ماريوبول، مشيرا إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا بوضع المدرعات والمدفعية داخل المناطق السكنية، مستخدمين السكان المحليين كدروع بشرية.