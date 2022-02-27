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السفارة السودانية في كييف: حميدتي وعد بتوفير المبالغ المطلوبة لنقل السودانيين الراغبين في العودة
السفارة السودانية في كييف: حميدتي وعد بتوفير المبالغ المطلوبة لنقل السودانيين الراغبين في العودة
أكد القائم بأعمال السفارة السودانية في كييف، السفير عكاشة الضو محمد، أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد تعهد بتوفير الأموال... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T13:44+0000
2022-02-27T13:44+0000
أخبار السودان اليوم
حميدتي
أخبار أوكرانيا
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، قال عكاشة: "السيد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو وعد بتوفير المبالغ المالية لنقل جميع الراغبين في السفر إلى السودان أو إلى الوجهات التي يتم تحديدها في رومانيا أو بولندا".وأوضح أن حميدتي التزم كذلك "بإيلاء الأمر عناية خاصة، عبر مجلسي السيادة والوزراء، ومتابعة مع وزارة الخارجية".وقال إنه "وجّه بضرورة تكثيف النشاط الإعلامي لتوجيه السودانيين إلى نقاط التجمع التي تحددها السفارة"، لافتا إلى أنه تم بالفعل "إجلاء ما بين 40 % إلى 50% من السودانيين من المدن الأوكرانية، بينما وصلت دولتي رومانيا وبولندا أعداد مقدرة منهم وجميعهم بخير".
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أخبار السودان اليوم, حميدتي, أخبار أوكرانيا

السفارة السودانية في كييف: حميدتي وعد بتوفير المبالغ المطلوبة لنقل السودانيين الراغبين في العودة

13:44 GMT 27.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أكد القائم بأعمال السفارة السودانية في كييف، السفير عكاشة الضو محمد، أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد تعهد بتوفير الأموال المطلوبة لنقل السودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، قال عكاشة: "السيد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو وعد بتوفير المبالغ المالية لنقل جميع الراغبين في السفر إلى السودان أو إلى الوجهات التي يتم تحديدها في رومانيا أو بولندا".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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وأوضح أن حميدتي التزم كذلك "بإيلاء الأمر عناية خاصة، عبر مجلسي السيادة والوزراء، ومتابعة مع وزارة الخارجية".

وأشار السفير السوداني إلى أن توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة جاءت خلال اتصال هاتفي به، استفسر فيه "حول إمكانية إجلاء السودانيين العالقين بتخصيص جسر جوي لنقلهم إلى السودان أو إلى مناطق آمنة، حسبما تقتضي الظروف على الأرض"، حسب تعبيره.

وقال إنه "وجّه بضرورة تكثيف النشاط الإعلامي لتوجيه السودانيين إلى نقاط التجمع التي تحددها السفارة"، لافتا إلى أنه تم بالفعل "إجلاء ما بين 40 % إلى 50% من السودانيين من المدن الأوكرانية، بينما وصلت دولتي رومانيا وبولندا أعداد مقدرة منهم وجميعهم بخير".
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