https://arabic.sputniknews.com/20220227/الصين-تكشف-عن-الدولة-الأخطر-في-العالم-1059214243.html
الصين تكشف عن الدولة الأخطر في العالم
الصين تكشف عن الدولة الأخطر في العالم
كشفت السفارة الصينية في موسكو عن الدولة التي تشكل تهديدا حقيقيا للعالم. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T05:53+0000
2022-02-27T05:53+0000
2022-02-27T05:53+0000
روسيا
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ونشرت السفارة الصينية في روسيا على صفحتها الخاصة على منصة "تويتر" منشورا جاء فيه " منذ الخمسينيات من القرن الماضي، قصفت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة ".وأوضحت الصين في منشورها قائمة بالدول التي قصفتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، قائلة: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم".وتضم القائمة كوريا والصين وسوريا ولبنان وفيتنام ولاوس ويوغوسلافيا وليبيا والعراق ودول أخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الصين تكشف عن الدولة الأخطر في العالم
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كشفت السفارة الصينية في موسكو عن الدولة التي تشكل تهديدا حقيقيا للعالم.
ونشرت السفارة الصينية في روسيا على صفحتها الخاصة على منصة "تويتر" منشورا جاء فيه " منذ الخمسينيات من القرن الماضي، قصفت الولايات المتحدة أكثر من 30 دولة ".
وأوضحت الصين في منشورها قائمة بالدول التي قصفتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، قائلة: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم".
وتضم القائمة كوريا والصين وسوريا ولبنان وفيتنام ولاوس ويوغوسلافيا وليبيا والعراق ودول أخرى.