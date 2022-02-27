https://arabic.sputniknews.com/20220227/المستشار-الألماني-يتعهد-بزيادة-المخصصات-الدفاعية-إلى-2-من-الناتج-المحلي-سنويا-1059221487.html
المستشار الألماني يتعهد بزيادة المخصصات الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي سنويا
المستشار الألماني يتعهد بزيادة المخصصات الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي سنويا
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، بزيادة النفقات المخصصة للشؤون الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T11:18+0000
2022-02-27T11:18+0000
2022-02-27T11:18+0000
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، أعلن شولتز اليوم، قبل اجتماع البوندستاغ في جلسة استثنائية، أن ألمانيا ستنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام على الدفاع.وقال: "سيتعين علينا استثمار المزيد من أجل أمن بلادنا من أجل حماية الحرية والديمقراطية".يشار إلى أن ألمانيا قاومت كثيرا ضغوط الولايات المتحدة وحلفاء آخرين مطالبينها بزيادة جهودها الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
https://arabic.sputniknews.com/20210407/الأعلى-منذ-توحيد-ألمانيا-الكشف-عن-تأثير-كورونا-على-عجز-ميزانية-ألمانيا-1048599753.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
المستشار الألماني يتعهد بزيادة المخصصات الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي سنويا
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تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، بزيادة النفقات المخصصة للشؤون الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، أعلن شولتز اليوم، قبل اجتماع البوندستاغ في جلسة استثنائية، أن ألمانيا ستنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام على الدفاع.
وقال: "سيتعين علينا استثمار المزيد من أجل أمن بلادنا من أجل حماية الحرية والديمقراطية".
وأكد على أن برلين قررت تخصيص 100 مليار يورو للإنفاق العسكري في ميزانيتها لعام
2022.
يشار إلى أن ألمانيا قاومت كثيرا ضغوط الولايات المتحدة وحلفاء آخرين مطالبينها بزيادة جهودها الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.