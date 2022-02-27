https://arabic.sputniknews.com/20220227/المستشار-الألماني-يتعهد-بزيادة-المخصصات-الدفاعية-إلى-2-من-الناتج-المحلي-سنويا-1059221487.html

المستشار الألماني يتعهد بزيادة المخصصات الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي سنويا

المستشار الألماني يتعهد بزيادة المخصصات الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي سنويا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، بزيادة النفقات المخصصة للشؤون الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، أعلن شولتز اليوم، قبل اجتماع البوندستاغ في جلسة استثنائية، أن ألمانيا ستنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام على الدفاع.وقال: "سيتعين علينا استثمار المزيد من أجل أمن بلادنا من أجل حماية الحرية والديمقراطية".يشار إلى أن ألمانيا قاومت كثيرا ضغوط الولايات المتحدة وحلفاء آخرين مطالبينها بزيادة جهودها الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

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