https://arabic.sputniknews.com/20220227/سفير-مصر-لدى-السعودية-يوضح-أخر-تطورات-مشروع-الربط-الكهربائي-بين-البلدين-فيديو-1059217946.html

سفير مصر لدى السعودية يوضح أخر تطورات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين... فيديو

سفير مصر لدى السعودية يوضح أخر تطورات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين... فيديو

وصف سفير مصر لدى السعودية أحمد فاروق، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، بأنه مشروع "المستقبل"، باعتباره خطوة طموحة للغاية تحمل الاستفادة للبلدين. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T09:43+0000

2022-02-27T09:43+0000

2022-02-27T09:43+0000

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السعودية

العالم العربي

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وأضاف السفير المصري في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، أنه تم خلال الشهرين الماضيين التوقيع على العقود التنفيذية على هذا المشروع، البالغة استثماراته مليار و300 مليون دولار.وأكد فاروق على أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحظى بأهمية كبيرة بين البلدين.وأوضح أن "الاستثمارات السعودية في مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد الإمارات، لافتا إلى أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر مؤخرا".وتابع: "30 مليار دولار هو حجم الاستثمارات السعودية في مصر في كافة المجالات مثل السياحة والبناء والتعمير".وأشار إلى أن "هناك استثمارات مصرية في المملكة بقيمة 5 مليار دولار في مختلف المجالات".وكان وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم توقيع عقود مع مقاولين لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لتبادل الطاقة الكهربائية بقدرة عالية.وأكد شاكر، أن أهمية المشروع تكمن في أنه يهدف لتبادل قدرة كهربائية حتى 3000 ميغاوات، وبموجبه تستطيع مصر والسعودية "تبادل الطاقة بمعنى أننا نستطيع استدراج الطاقة من المملكة، إذا كانت لدينا فترة ذروة. وفي المقابل، نستطيع إرسال الطاقة لهم إذا كان عندهم وقت ذروة أيضاً".

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