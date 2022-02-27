عربي
الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقاتلات لأوكرانيا ويفرض عقوبات جديدة على روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220227/ممثلة-حاصلة-على-الأوسكار-تتوسل-إلى-فين-ديزل-للظهور-معه-1059243061.html
ممثلة حاصلة على الأوسكار تتوسل إلى فين ديزل للظهور معه
ممثلة حاصلة على الأوسكار تتوسل إلى فين ديزل للظهور معه
قالت ممثلة إنجليزية- أمريكية شهيرة، إنها توسلت إلى الممثل فين ديزل، للظهور معه في أهم أعماله. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T19:25+0000
2022-02-27T19:29+0000
هوليوود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102718/16/1027181657_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_08adbeab57023b53dc64a6d9e3474c5b.jpg
وقالت المملثة هيلين ميرين، إنها توسلت إلى فين ديزل للعمل معه في سلسلة أفلام "Fast and Furious".وأضافت ميرين "أنا لم أطلب، بل إننى توسلت إليه"، ورد عليها بأنه سيرى ما يمكنه فعله، حسب موقع "هوليوود ريبورتر".وأوضحت ميرين عن عملها مع فين ديزل أنه من الرائع العمل معه "أحببت كل دقيقة".وشاركت هيلين ميرين في الجزء الثامن من سلسلة الأفلام الشهيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102718/16/1027181657_157:0:2576:1814_1920x0_80_0_0_f41187db38d13e9126b80e16c0c4d5cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
هوليوود

ممثلة حاصلة على الأوسكار تتوسل إلى فين ديزل للظهور معه

19:25 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 19:29 GMT 27.02.2022)
© AP Photo / Richard Shotwellفان ديزل
فان ديزل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Richard Shotwell
تابعنا عبرGoogle news
قالت ممثلة إنجليزية- أمريكية شهيرة، إنها توسلت إلى الممثل فين ديزل، للظهور معه في أهم أعماله.
وقالت المملثة هيلين ميرين، إنها توسلت إلى فين ديزل للعمل معه في سلسلة أفلام "Fast and Furious".
وأضافت ميرين "أنا لم أطلب، بل إننى توسلت إليه"، ورد عليها بأنه سيرى ما يمكنه فعله، حسب موقع "هوليوود ريبورتر".
وأوضحت ميرين عن عملها مع فين ديزل أنه من الرائع العمل معه "أحببت كل دقيقة".
وشاركت هيلين ميرين في الجزء الثامن من سلسلة الأفلام الشهيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس19:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала