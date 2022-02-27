https://arabic.sputniknews.com/20220227/ممثلة-حاصلة-على-الأوسكار-تتوسل-إلى-فين-ديزل-للظهور-معه-1059243061.html
ممثلة حاصلة على الأوسكار تتوسل إلى فين ديزل للظهور معه
ممثلة حاصلة على الأوسكار تتوسل إلى فين ديزل للظهور معه
قالت ممثلة إنجليزية- أمريكية شهيرة، إنها توسلت إلى الممثل فين ديزل، للظهور معه في أهم أعماله. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T19:25+0000
2022-02-27T19:25+0000
2022-02-27T19:29+0000
هوليوود
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وقالت المملثة هيلين ميرين، إنها توسلت إلى فين ديزل للعمل معه في سلسلة أفلام "Fast and Furious".وأضافت ميرين "أنا لم أطلب، بل إننى توسلت إليه"، ورد عليها بأنه سيرى ما يمكنه فعله، حسب موقع "هوليوود ريبورتر".وأوضحت ميرين عن عملها مع فين ديزل أنه من الرائع العمل معه "أحببت كل دقيقة".وشاركت هيلين ميرين في الجزء الثامن من سلسلة الأفلام الشهيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
هوليوود
ممثلة حاصلة على الأوسكار تتوسل إلى فين ديزل للظهور معه
19:25 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 19:29 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
قالت ممثلة إنجليزية- أمريكية شهيرة، إنها توسلت إلى الممثل فين ديزل، للظهور معه في أهم أعماله.
وقالت المملثة هيلين ميرين، إنها توسلت إلى فين ديزل للعمل معه في سلسلة أفلام "Fast and Furious".
وأضافت ميرين "أنا لم أطلب، بل إننى توسلت إليه"، ورد عليها بأنه سيرى ما يمكنه فعله، حسب موقع "هوليوود ريبورتر
".
وأوضحت ميرين عن عملها مع فين ديزل أنه من الرائع العمل معه "أحببت كل دقيقة".
وشاركت هيلين ميرين في الجزء الثامن من سلسلة الأفلام الشهيرة.