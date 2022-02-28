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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع شمال غربي اليمن
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع شمال غربي اليمن
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في مديرية "حرض" الحدودية مع السعودية، والتابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T09:57+0000
2022-02-28T09:57+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكر المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع، سكان إيغل، أمريكية الصنع"، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة "بسلاح مناسب" دون أن يذكر نوعية السلاح المستخدم.وأشار المتحدث العسكري إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت "أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة"، وتضم مديرية حرض "ميناء حرض" أكبر ميناء بري بين اليمن والسعودية، وشهدت المديرية خلال الأسابيع الماضية معارك كر وفر بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية.وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم الجمعة الماضي إسقاط طائرة مماثلة "سكان إيغل"، في أجواء مديرية "الجوبة" بمحافظة مأرب شرق صنعاء، كما أعلنوا عن أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع "MQ1" أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي أثناء قيامها بـ"مهام عدائية" في أجواء محافظة الجوف، وذلك بصاروخ "أرض جو" محلي الصنع لم يكشف عنه بعد.ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني، ويخوضون حربا في عدد من محافظات البلاد ضد القوات الحكومية المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية وتشارك الإمارات فيه بشكل فاعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-وإصابة-مسلحين-من-أنصار-الله-في-معارك-شمال-تعز-1059235119.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع شمال غربي اليمن

09:57 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Ahmed Abdelwahabمدينة شبام التاريخية في اليمن
مدينة شبام التاريخية في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
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أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في مديرية "حرض" الحدودية مع السعودية، والتابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكر المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع، سكان إيغل، أمريكية الصنع"، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة "بسلاح مناسب" دون أن يذكر نوعية السلاح المستخدم.
وأشار المتحدث العسكري إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت "أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة"، وتضم مديرية حرض "ميناء حرض" أكبر ميناء بري بين اليمن والسعودية، وشهدت المديرية خلال الأسابيع الماضية معارك كر وفر بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من "أنصار الله" في معارك شمال تعز
أمس, 18:14 GMT
وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم الجمعة الماضي إسقاط طائرة مماثلة "سكان إيغل"، في أجواء مديرية "الجوبة" بمحافظة مأرب شرق صنعاء، كما أعلنوا عن أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع "MQ1" أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي أثناء قيامها بـ"مهام عدائية" في أجواء محافظة الجوف، وذلك بصاروخ "أرض جو" محلي الصنع لم يكشف عنه بعد.
ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني، ويخوضون حربا في عدد من محافظات البلاد ضد القوات الحكومية المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية وتشارك الإمارات فيه بشكل فاعل.
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