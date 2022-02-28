https://arabic.sputniknews.com/20220228/النزاهة-العراقية-تضبط-مخالفات-فساد-في-عقد-بقيمة-56-مليون-دولار-1059256447.html
"النزاهة" العراقية تضبط مخالفات فساد في عقد بقيمة 56 مليون دولار
"النزاهة" العراقية تضبط مخالفات فساد في عقد بقيمة 56 مليون دولار
كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن ضبطها مخالفات وشبهات فساد وقعت عند توقيع عقد بناء بارجة بحرية لشركة نفط البصرة، حيث وصلت قيمة العقد تصل إلى 56... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:44+0000
2022-02-28T08:44+0000
2022-02-28T08:44+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن دائرة التحقيقات بالنزاهة العراقية بيانا قالت فيه إن "شركة نفط البصرة وقعت عقدا مع شركة (ENM) الكورية؛ لبناء بارجة بحرية بقيمة 56 مليون دولار".ولفتت الدائرة إلى أن عملية تنفيذ العقد مع الشركة الكورية خالفت الأغراض التي تم على أساسها التعاقد، كما تم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من الشركات قبل الإحالة على الشركة الكورية".واختتمت الدائرة بيانها بأنه "تم إعداد محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت وفقا لمذكرة ضبط قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في البصرة لاتخاذ اللازم".وفي وقت سابق، قالت هيئة النزاهة العراقية، يوم 20 فبراير/شباط الجاري، إنها ضبطت حالات تزوير واختلاس للمال العام في مطار وصحة النجف جنوبي البلاد.وتمكن فريق من الهيئة في النجف من ضبط "أوليات عقودٍ قام مدير مطار النجف بإبرامها مع متعاقدين، لقاء مبالغ ماليّة طويلة الأجل"، ويدور الحديث عن 14 عقدا أبرمها المدير لشغل محال داخل صالة المسافرين، قبل أن يقوم بفسخها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
"النزاهة" العراقية تضبط مخالفات فساد في عقد بقيمة 56 مليون دولار
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كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن ضبطها مخالفات وشبهات فساد وقعت عند توقيع عقد بناء بارجة بحرية لشركة نفط البصرة، حيث وصلت قيمة العقد تصل إلى 56 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن دائرة التحقيقات بالنزاهة العراقية بيانا قالت فيه إن "شركة نفط البصرة وقعت عقدا مع شركة (ENM) الكورية؛ لبناء بارجة بحرية بقيمة 56 مليون دولار".
وأشار البيان إلى أن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط البصرة قسم العقود، كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية وشبهات فساد في العقد المبرم بين الشركتين".
ولفتت الدائرة إلى أن عملية تنفيذ العقد مع الشركة الكورية خالفت الأغراض التي تم على أساسها التعاقد، كما تم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من الشركات قبل الإحالة على الشركة الكورية".
واختتمت الدائرة بيانها بأنه "تم إعداد محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت وفقا لمذكرة ضبط قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في البصرة لاتخاذ اللازم".
وفي وقت سابق، قالت هيئة النزاهة العراقية
، يوم 20 فبراير/شباط الجاري، إنها ضبطت حالات تزوير واختلاس للمال العام في مطار وصحة النجف جنوبي البلاد.
وتمكن فريق من الهيئة في النجف من ضبط "أوليات عقودٍ قام مدير مطار النجف بإبرامها مع متعاقدين، لقاء مبالغ ماليّة طويلة الأجل"، ويدور الحديث عن 14 عقدا أبرمها المدير لشغل محال داخل صالة المسافرين، قبل أن يقوم بفسخها.