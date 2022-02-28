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بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانيا
بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانيا
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، اجتماعا خاصا بشأن الأزمة في أوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T20:22+0000
2022-02-28T20:22+0000
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العالم, روسيا
بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانيا
20:22 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 20:51 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، اجتماعا خاصا بشأن الأزمة في أوكرانيا.
أكد مندوب فرنسا أن بلاده ستقدم مع المكسيك مشروع قرار في مجلس الأمن يضمن وصول المساعدات إلى أوكرانيا والمحتاجين فيها بلا أي عوائق.
ودعا مندوب فرنسا إلى وقف فوري لإطلاق النار قبل انطلاق أي محادثات.
وشدد على أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان تضامنا مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده أرسلت 30 طنا من المساعدات إلى بولندا، داعيا كل الدول الأعضاء إلى المشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وقال: هناك تدميرا للبنى التحيتة الحيوية في اوكرانيا، مشيرا إلى أن أعداد اللاجئين في ارتفاع، مشيدا بما قال إنه تضامن كامل من جيران أوكرانيا معها.
يأتي ذلك فيما أبدى مسؤول المكسيك قلق بلاده من الأسلحة التي تدخل إلى أوكرانيا، داعيا كل الاطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي.
بدوره حذر مندوب كينيا من العقوبات التي فرضت على روسيا، ومؤكدا أنها ترقى إلى الحصار، مؤكدا أن الدبلوماسية هي الحل لمثل هذه الصراعات، خاصة أن الوقت لم يفت بعد لمثل هذا الدور الدبلوماسي.
من جانبه دعا المندوب الأمريكي إلى توثيق ما قال إنها انتهاكات للقانون الدولي، واصفا أرقام اللاجئين الأوكرانيين بانها كابوس.