https://arabic.sputniknews.com/20220228/بوتين-يبدأ-ويحبط-خطة-الجيش-الأوكراني-لشن-هجوم-1059256146.html
بوتين يحبط خطة الجيش الأوكراني لشن هجوم
بوتين يحبط خطة الجيش الأوكراني لشن هجوم
كشف عضو في مجلس النواب الروسي (الدوما) أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أحبطت هجوم قوات نظام الحكم الأوكراني على الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:39+0000
2022-02-28T08:39+0000
2022-02-28T08:41+0000
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وأحبطت روسيا هجوما مقررا على سكان منطقة دونباس بالإسراع ببدء عملية عسكرية تهدف إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني قبل أن تبدأ قوات نظام الحكم الأوكراني هجومها.وقال النائب ميخائيل شيريميت في حديث لـ"سبوتنيك": "بحسب المعلومات الموثوق بها، كان الجيش الأوكراني قد بدأ هجومه لو أرجأ رئيسنا العملية العسكرية ليوم واحد".وأشار إلى أن قوات نظام الحكم الأوكراني قد بدأت استعداداتها لمهاجمة الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس بغية تدميرهما، مدعومة من قبل الأطلسيين" (حلف شمال الأطلسي).ونوه إلى أنه من غير الممكن استبعاد إمكانية أن يكون نظام الحكم الأوكراني قد بدأ يعمل على صنع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تقع الكارثة العالمية لو حصل المتطرفون الإرهابيون على السلاح النووي.وشدد على ضرورة تخليص أوكرانيا الشقيقة من الطاعون النازي.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, فلاديمير بوتين
بوتين يحبط خطة الجيش الأوكراني لشن هجوم
08:39 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 08:41 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
كشف عضو في مجلس النواب الروسي (الدوما) أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أحبطت هجوم قوات نظام الحكم الأوكراني على الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس.
وأحبطت روسيا هجوما مقررا على سكان منطقة دونباس بالإسراع ببدء عملية عسكرية تهدف إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني قبل أن تبدأ قوات نظام الحكم الأوكراني هجومها.
وقال النائب ميخائيل شيريميت في حديث لـ"سبوتنيك"
: "بحسب المعلومات الموثوق بها، كان الجيش الأوكراني قد بدأ هجومه لو أرجأ رئيسنا العملية العسكرية ليوم واحد".
وأشار إلى أن قوات نظام الحكم الأوكراني قد بدأت استعداداتها لمهاجمة الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس بغية تدميرهما، مدعومة من قبل الأطلسيين" (حلف شمال الأطلسي).
ونوه إلى أنه من غير الممكن استبعاد إمكانية أن يكون نظام الحكم الأوكراني قد بدأ يعمل على صنع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تقع الكارثة العالمية لو حصل المتطرفون الإرهابيون على السلاح النووي.
وشدد على ضرورة تخليص أوكرانيا الشقيقة من الطاعون النازي.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.