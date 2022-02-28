https://arabic.sputniknews.com/20220228/رئاسة-إقليم-كردستان-العراق-تصف-قرار-المحكمة-الاتحادية-بخصوص-النفط-بالانتهاك-غير-المقبول-1059292514.html
رئاسة إقليم كردستان العراق تصف قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النفط بالانتهاك غير المقبول
رئاسة إقليم كردستان العراق تصف قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النفط بالانتهاك غير المقبول
اعتبرت رئاسة إقليم كردستان العراقي، اليوم الإثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم، بأنه غير مقبول وانتهاك صريح للحقوق... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T20:55+0000
2022-02-28T20:55+0000
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العراق
أخبار العراق اليوم
كردستان
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القاهرة- سبوتنيك. وأكد بيان لرئاسة الإقليم أن قرار المحكمة غير مقبول، وأن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية.ووصف البيان قرار المحكمة الاتحادية بأنه "مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان".وأصدرت المحكمة الاتحادية في وقت سابق هذا الشهر، قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دوراً بارزًا في الخلاف بين الطرفين .
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العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان
رئاسة إقليم كردستان العراق تصف قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النفط بالانتهاك غير المقبول
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اعتبرت رئاسة إقليم كردستان العراقي، اليوم الإثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم، بأنه غير مقبول وانتهاك صريح للحقوق الدستورية للإقليم، وذلك بعد حكم بتسليم نفط الإقليم للحكومة الاتحادية.
القاهرة- سبوتنيك. وأكد بيان لرئاسة الإقليم أن قرار المحكمة غير مقبول، وأن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية.
ووصف البيان قرار المحكمة الاتحادية بأنه "مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان".
ولفت إلى أن رئاسة الإقليم ستواصل العمل مع كل الأطراف السياسية في إقليم كوردستان والعراق ومع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراء يحمي الحقوق الدستورية لإقليم كردستان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية في وقت سابق هذا الشهر، قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دوراً بارزًا في الخلاف بين الطرفين .