https://arabic.sputniknews.com/20220228/زلزال-بقوة-58-درجة-في-تشيلي-1059250293.html
زلزال بقوة 5.8 درجة في تشيلي
زلزال بقوة 5.8 درجة في تشيلي
قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة بيو-بيو البحرية في تشيلي يوم الأحد. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T03:39+0000
2022-02-28T03:39+0000
2022-02-28T03:39+0000
أخبار تشيلي
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تشيلي
زلزال بقوة 5.8 درجة في تشيلي
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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز منطقة بيو-بيو البحرية في تشيلي يوم الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.