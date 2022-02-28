https://arabic.sputniknews.com/20220228/غانتس-يعلن-مصادرة-عملات-مشفرة-تهدف-لمساعدة-حماس-1059270931.html
غانتس يعلن مصادرة عملات مشفرة تهدف لمساعدة "حماس"
غانتس يعلن مصادرة عملات مشفرة تهدف لمساعدة "حماس"
وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، اليوم الإثنين، أمر مصادرة لعملات مشفرة بقيمة عشرات الآلاف من الشواكل قال إنها كانت تهدف إلى مساعدة حركة المقاومة... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T13:24+0000
2022-02-28T13:24+0000
2022-02-28T13:24+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس
حركة حماس
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وقال بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية إن العملات المشفرة التي تم ضبطها هي من 12 حسابا رقميا تشمل حوالي 30 محفظة رقمية لرجال أعمال ساعدوا شركة المتحدون للصرافة التابعة لعائلة شملخ، والتي سبق وأعلنها غانتس كمنظمة إرهابية لأنها تحول عشرات الملايين من الدولارات سنويا إلى "حماس"، وفق البيان.وقال غانتس: "نعمل بكل السبل لقطع أنبوب الأكسجين الاقتصادي للإرهاب"، على ما نقل موقع" سروغيم" العبري.وأضاف أن عملية مصادرة العملات المشفرة جاءت عبر نشاط مشترك للهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي (MTL) التابعة لوزارة الدفاع والوحدة الإلكترونية الوطنية في لاهاف 433 التابعة للشرطة ودائرة الأمن السيبراني في الجيش الإسرائيلي.وأواخر العام الماضي، وقع غانتس قرارا بمصادرة عملات رقمية بقيمة 2.6 مليون شيكل (800 ألف دولار) لصالح حركة "حماس" في قطاع غزة، تعود مليكتها لشركة المتحدون للصرافة، المرتبطة بالحركة.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, حركة حماس
غانتس يعلن مصادرة عملات مشفرة تهدف لمساعدة "حماس"
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وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، اليوم الإثنين، أمر مصادرة لعملات مشفرة بقيمة عشرات الآلاف من الشواكل قال إنها كانت تهدف إلى مساعدة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
وقال بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية إن العملات المشفرة التي تم ضبطها هي من 12 حسابا رقميا تشمل حوالي 30 محفظة رقمية لرجال أعمال ساعدوا شركة المتحدون للصرافة التابعة لعائلة شملخ، والتي سبق وأعلنها غانتس كمنظمة إرهابية لأنها تحول عشرات الملايين من الدولارات سنويا إلى "حماس"، وفق البيان.
وقال غانتس: "نعمل بكل السبل لقطع أنبوب الأكسجين الاقتصادي للإرهاب"، على ما نقل موقع" سروغيم
" العبري.
وأضاف أن عملية مصادرة العملات المشفرة جاءت عبر نشاط مشترك للهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي (MTL) التابعة لوزارة الدفاع والوحدة الإلكترونية الوطنية في لاهاف 433 التابعة للشرطة ودائرة الأمن السيبراني في الجيش الإسرائيلي.
وأواخر العام الماضي، وقع غانتس قرارا بمصادرة عملات رقمية بقيمة 2.6 مليون شيكل (800 ألف دولار) لصالح حركة "حماس" في قطاع غزة، تعود مليكتها لشركة المتحدون للصرافة،
المرتبطة بالحركة.