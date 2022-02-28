https://arabic.sputniknews.com/20220228/معلومات-عن-جيش-بيلاروسيا-1059277206.html
معلومات عن جيش بيلاروسيا
معلومات عن جيش بيلاروسيا
يصل عدد سكان بيلاروسيا إلى نحو 9.4 مليون نسمة، بينهم نحو 5 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة للعمل و3.7 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:59+0000
2022-02-28T14:59+0000
2022-02-28T14:59+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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يصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وتصنف القوات الجوية لبيلاروسيا في المرتبة رقم 44 عالميا وتمتلك 201 طائرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, инфографика
معلومات عن جيش بيلاروسيا
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يصل عدد سكان بيلاروسيا إلى نحو 9.4 مليون نسمة، بينهم نحو 5 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة للعمل و3.7 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا أكثر من 103 آلاف نسمة.
يصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وتصنف القوات الجوية لبيلاروسيا في المرتبة رقم 44 عالميا وتمتلك 201 طائرة.