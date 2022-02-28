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نيبنزيا: العملية في أوكرانيا تنفيذ لحق روسيا بالدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف النووية
https://arabic.sputniknews.com/20220228/معلومات-عن-جيش-بيلاروسيا-1059277206.html
معلومات عن جيش بيلاروسيا
معلومات عن جيش بيلاروسيا
يصل عدد سكان بيلاروسيا إلى نحو 9.4 مليون نسمة، بينهم نحو 5 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة للعمل و3.7 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:59+0000
2022-02-28T14:59+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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يصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وتصنف القوات الجوية لبيلاروسيا في المرتبة رقم 44 عالميا وتمتلك 201 طائرة.
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أخبار بيلاروسيا اليوم, инфографика

معلومات عن جيش بيلاروسيا

14:59 GMT 28.02.2022
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يصل عدد سكان بيلاروسيا إلى نحو 9.4 مليون نسمة، بينهم نحو 5 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة للعمل و3.7 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا أكثر من 103 آلاف نسمة.
معلومات عن جيش بيلاروسيا - سبوتنيك عربي
يصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وتصنف القوات الجوية لبيلاروسيا في المرتبة رقم 44 عالميا وتمتلك 201 طائرة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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