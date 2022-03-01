https://arabic.sputniknews.com/20220301/الأردن-تحذير-من-تقديم-تبرعات-إلكترونية-عبر-روابط-وهمية-1059310162.html
الأردن... تحذير من تقديم تبرعات إلكترونية عبر "روابط وهمية"
الأردن... تحذير من تقديم تبرعات إلكترونية عبر "روابط وهمية"
أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذيرا من تقديم دعم مالي عبر روابط إلكترونية وصفتها بالوهمية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:42+0000
2022-03-01T09:42+0000
2022-03-01T09:43+0000
أخبار الأردن
جرائم إلكترونية
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وحسب بيان نشرته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام الأردني عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حذرت من روابط وهمية تحاول ابتزاز المواطنين أو سرقة بياناتهم الشخصية.وقالت: "هناك روابط إلكترونية وهمية تصل لهواتف المواطنين عبر عدة تطبيقات تحتوي على روابط لإيهام المستقبل أنها لتسجيل الدعم للفقراء وتدفعه لفتحها وتسجيل بياناته الشخصية عبرها وكان آخرها روابط تدعي تقديم دعم بـ 140 دينارا للأسر الفقيرة".وشدد بيان وحدة الجرائم الإلكترونية على أن "هذه الروابط الإلكترونية احتيالية تهدف إما لاختراق الهواتف أو سرقة البيانات الشخصية".وناشد البيان المواطنين "عدم الدخول لمثل تلك الروابط وشطبها من هواتفهم عند وصولها وعدم تداولها أو إعادة نشرها؛ لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, جرائم إلكترونية
الأردن... تحذير من تقديم تبرعات إلكترونية عبر "روابط وهمية"
09:42 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذيرا من تقديم دعم مالي عبر روابط إلكترونية وصفتها بالوهمية.
وحسب بيان نشرته وحدة الجرائم الإلكترونية
التابعة للأمن العام الأردني عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حذرت من روابط وهمية تحاول ابتزاز المواطنين أو سرقة بياناتهم الشخصية.
وقالت: "هناك روابط إلكترونية وهمية تصل لهواتف المواطنين عبر عدة تطبيقات تحتوي على روابط لإيهام المستقبل أنها لتسجيل الدعم للفقراء وتدفعه لفتحها وتسجيل بياناته الشخصية
عبرها وكان آخرها روابط تدعي تقديم دعم بـ 140 دينارا للأسر الفقيرة".
وشدد بيان وحدة الجرائم الإلكترونية على أن "هذه الروابط الإلكترونية احتيالية تهدف إما لاختراق الهواتف أو سرقة البيانات الشخصية".
وناشد البيان المواطنين "عدم الدخول لمثل تلك الروابط وشطبها من هواتفهم عند
وصولها وعدم تداولها أو إعادة نشرها؛ لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية".