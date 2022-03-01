https://arabic.sputniknews.com/20220301/الأمير-بندر-الفيصل-يكشف-سبب-رفض-والده-منحه-الجنسية-البريطانية-فيديو-1059342312.html
الأمير بندر الفيصل يكشف سبب رفض والده منحه الجنسية البريطانية.. فيديو
الأمير بندر الفيصل يكشف سبب رفض والده منحه الجنسية البريطانية.. فيديو
كشف الأمير بندر بن خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، قصة رفض والده الأمير خالد الفيصل، عرض منحه الجنسية البريطانية في سن شبابه. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T19:54+0000
2022-03-01T19:54+0000
2022-03-01T19:54+0000
العالم العربي
السعودية
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وجاءت تصريحات الأمير بندر الفيصل خلال حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر، في برنامج "في الصورة"، الذي يذاع على قناة "خليجية"، مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدا اعتزازه بوطنه وهويته السعودية، قائلا: "دمنا أخضر".وأوضح الأمير بندر أنه أكمل تعليمه من الصف الرابع الابتدائي إلى الثانوي في مدينة أبها حينما كان والده أميرا لمنطقة عسير، وأن بداية دراسته في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كانت بمثابة صدمة له، نتيجة لاختلاف المستوى الدراسي فيها، وما شجعه هو لغته الجيدة التي ساهمت في استيعابه للمناهج التي كانت تدرس باللغة الإنجليزية.وكشف الأمير بندر بن خالد الفيصل أن ما يطربه هو الإيقاع والفن السعودي واليمني الأصيل، حيث يعتبر الشعب اليمني هو أساس العرب والفن. مضيفا أن أطروحات التيارات الليبرالية أو الإسلامية، بوجه عام، غير مقنعة ولا تصلح لبرنامج أمة ودولة.وضمن حواره المطول، أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي أن خسائر شركة "طيران سما" أكثر من 500 مليون، واصفا تجربته مع رئاسة الشركة بـ"أجمل وأسوأ تجربة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
الأمير بندر الفيصل يكشف سبب رفض والده منحه الجنسية البريطانية.. فيديو
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كشف الأمير بندر بن خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، قصة رفض والده الأمير خالد الفيصل، عرض منحه الجنسية البريطانية في سن شبابه.
وجاءت تصريحات الأمير بندر الفيصل خلال حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر، في برنامج "في الصورة"، الذي يذاع على قناة "خليجية"، مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدا اعتزازه بوطنه وهويته السعودية
، قائلا: "دمنا أخضر".
وأوضح الأمير بندر
أنه أكمل تعليمه من الصف الرابع الابتدائي إلى الثانوي في مدينة أبها حينما كان والده أميرا لمنطقة عسير، وأن بداية دراسته في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كانت بمثابة صدمة له، نتيجة لاختلاف المستوى الدراسي فيها، وما شجعه هو لغته الجيدة التي ساهمت في استيعابه للمناهج التي كانت تدرس باللغة الإنجليزية.
وكشف الأمير بندر بن خالد الفيصل أن ما يطربه هو الإيقاع والفن السعودي واليمني الأصيل، حيث يعتبر الشعب اليمني هو أساس العرب والفن. مضيفا أن أطروحات التيارات الليبرالية أو الإسلامية، بوجه عام، غير مقنعة ولا تصلح لبرنامج أمة ودولة.
وضمن حواره المطول، أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي أن خسائر شركة "طيران سما" أكثر من 500 مليون، واصفا تجربته مع رئاسة الشركة بـ"أجمل وأسوأ تجربة".