https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الإيرانية-لدينا-خطة-بديلة-إذا-انسحبت-أمريكا-من-مفاوضات-فيينا-1059318440.html
الخارجية الإيرانية: لدينا خطة بديلة إذا انسحبت أمريكا من مفاوضات فيينا
الخارجية الإيرانية: لدينا خطة بديلة إذا انسحبت أمريكا من مفاوضات فيينا
أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران لديها خطة بديلة في حال انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات غير المباشرة في فيينا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:40+0000
2022-03-01T11:40+0000
2022-03-01T11:40+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تغريدة له عبر "تويتر"، ردا على تصريحات نظيره الأمريكي، بأن واشنطن مستعدة للانسحاب من محادثات فيينا، قائلا "الكل لديه خطة بديلة".وأضاف: "ثبت من قبل، خواء خطة أمريكا البديلة.. التهجم والخداع لم ولن يثمرا“، وأكد أن "اتخاذ القرار هو الذي يثمر“، بحسب تعبيره.وأشار إلى أن "الاتفاق في متناول اليد تماما لو اتخذ البيت الأبيض قراره وأن إيران جاهزة للاتفاق لكنها لن تنتظر إلى الأبد"، موضحا أن "أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي منذ أعوام، وبناء على ذلك ينبغي علينا أن نتأكد من أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى".وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن "واشنطن ستنسحب من محادثات فيينا إذا لمست مماطلة إيرانية".وقالت إيران أمس الاثنين، إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.والمخاطر كبيرة لأن فشل المحادثات المستمرة منذ عشرة أشهر من شأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وفرض عقوبات صارمة إضافية على إيران من قبل الغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الإيرانية-الاتفاق-النووي-في-متناول-اليد-إذا-حسمت-أمريكا-أمرها-1059297748.html
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إيران, الاتفاق النووي الإيراني
الخارجية الإيرانية: لدينا خطة بديلة إذا انسحبت أمريكا من مفاوضات فيينا
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أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران لديها خطة بديلة في حال انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات غير المباشرة في فيينا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تغريدة له عبر "تويتر"، ردا على تصريحات نظيره الأمريكي، بأن واشنطن مستعدة للانسحاب من محادثات فيينا، قائلا "الكل لديه خطة بديلة".
وأضاف: "ثبت من قبل، خواء خطة أمريكا البديلة.. التهجم والخداع لم ولن يثمرا“، وأكد أن "اتخاذ القرار هو الذي يثمر“، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن "الاتفاق في متناول اليد تماما لو اتخذ البيت الأبيض قراره وأن إيران جاهزة للاتفاق لكنها لن تنتظر إلى الأبد"، موضحا أن "أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي منذ أعوام، وبناء على ذلك ينبغي علينا أن نتأكد من أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن "واشنطن ستنسحب من محادثات فيينا إذا لمست مماطلة إيرانية".
وقالت إيران أمس الاثنين، إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.
والمخاطر كبيرة لأن فشل المحادثات المستمرة منذ عشرة أشهر من شأنه أن يحمل مخاطر اندلاع حرب جديدة في المنطقة، وفرض عقوبات صارمة إضافية على إيران من قبل الغرب.