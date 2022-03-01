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الداخلية التونسية تلقي القبض على 6 تكفيريين و24 متورطا في قضايا إرهابية
الداخلية التونسية تلقي القبض على 6 تكفيريين و24 متورطا في قضايا إرهابية
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها ألقت القبض على 6 من العناصر التكفيرية المطلوبة لديها، و24 متورطا في قضايا إرهابية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:24+0000
2022-03-01T13:32+0000
أخبار تونس اليوم
إرهاب
تكفيريين
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وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني التونسي هي من قامت بهذه العمليات خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.وقال البيان: "تمكنت إدارة مكافحة الارهاب بالحرس الوطني خلال الفترة الممتدّة من يوم 21 فبراير إلى يوم 27 فبراير 2022 من إلقاء القبض على31 شخصا مفتش عنهم من بينهم 6 عناصر تكفيرية".وأشار البيان إلى أن الوحدة "باشرت 29 قضية عدلية، وتحفظت على 16 شخصا في الغرض بعد استشارة النيابة العمومية".
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أخبار تونس اليوم, إرهاب, تكفيريين, أخبار العالم العربي

الداخلية التونسية تلقي القبض على 6 تكفيريين و24 متورطا في قضايا إرهابية

13:24 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 01.03.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها ألقت القبض على 6 من العناصر التكفيرية المطلوبة لديها، و24 متورطا في قضايا إرهابية.
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني التونسي هي من قامت بهذه العمليات خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.
وقال البيان: "تمكنت إدارة مكافحة الارهاب بالحرس الوطني خلال الفترة الممتدّة من يوم 21 فبراير إلى يوم 27 فبراير 2022 من إلقاء القبض على31 شخصا مفتش عنهم من بينهم 6 عناصر تكفيرية".

واوضح أن ضمن المقبوض عليهم "3 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية"، و"21 شخصا متورطين في قضايا إرهابية".

وأشار البيان إلى أن الوحدة "باشرت 29 قضية عدلية، وتحفظت على 16 شخصا في الغرض بعد استشارة النيابة العمومية".
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