https://arabic.sputniknews.com/20220301/الدفاع-الروسية-تعتزم-توجيه-ضربات-لمركز-العمليات-الإعلامية-والنفسية-للقوات-الأوكرانية-1059325901.html
الدفاع الروسية تعتزم توجيه ضربات لمركز العمليات الإعلامية والنفسية للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تعتزم توجيه ضربات لمركز العمليات الإعلامية والنفسية للقوات الأوكرانية
أعلن الناطق باسم الدفاع الروسية ايغور كاناشينكوف بأن روسيا ستضرب مركز المعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية والمنشآت التكنولوجية لوحدة أمن... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:24+0000
2022-03-01T13:24+0000
2022-03-01T13:24+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأكد أنه سيتم ضرب المرافق التكنولوجية لوحدة الأمن الخاصة والمركز الرئيسي الثاني والسبعين لجهاز الأمن السياسي في كييف بأسلحة عالية الدقة.وأشار إلى أنه مع بدء العملية العسكرية الخاصة، زاد عدد الهجمات الإعلامية على مختلف مؤسسات الدولة في روسيا عدة مرات.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية تعتزم توجيه ضربات لمركز العمليات الإعلامية والنفسية للقوات الأوكرانية
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أعلن الناطق باسم الدفاع الروسية ايغور كاناشينكوف بأن روسيا ستضرب مركز المعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية والمنشآت التكنولوجية لوحدة أمن الدولة من أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا. ودعت وزارة الدفاع المواطنين المقيمين في الجوار لمغادرة منازلهم.
وأكد أنه سيتم ضرب المرافق التكنولوجية لوحدة الأمن الخاصة والمركز الرئيسي الثاني والسبعين لجهاز الأمن السياسي في كييف بأسلحة عالية الدقة.
وأشار إلى أنه مع بدء العملية العسكرية الخاصة، زاد عدد الهجمات الإعلامية على مختلف مؤسسات الدولة في روسيا عدة مرات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية
عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف