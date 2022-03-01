https://arabic.sputniknews.com/20220301/الصين-تعرب-عن-أملها-في-استمرار-عملية-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059303129.html
الصين تعرب عن أملها في استمرار عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
الصين تعرب عن أملها في استمرار عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
رحبت الصين ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتأمل أن تستمر هذه العملية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T07:39+0000
2022-03-01T07:39+0000
2022-03-01T07:39+0000
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في إفادة صحفية يوم الثلاثاء، إن الصين ترحب ببدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتأمل في أن تستمر هذه العملية.وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق، إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو إن الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج "نريدها".وأشار إلى أن الطرف الأوكراني سيقرر "كيفية التحول للجولة الثانية" بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, روسيا
الصين تعرب عن أملها في استمرار عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
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رحبت الصين ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتأمل أن تستمر هذه العملية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في إفادة صحفية يوم الثلاثاء، إن الصين ترحب ببدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتأمل في أن تستمر هذه العملية.
وقال الدبلوماسي: "نرحب ببدء محادثات السلام بين الجانبين. ولاحظنا أن الطرفين اتفقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات في المستقبل القريب، ونأمل أن يواصل الطرفان الحوار وعملية التفاوض".
وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق، إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".
وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو
إن الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج "نريدها".
وأشار إلى أن الطرف الأوكراني سيقرر "كيفية التحول للجولة الثانية" بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل.