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بوريل: لم نردع بوتين بشكل كاف لإيقاف الحرب ولن نغير ديمقراطيتنا بسبب الغاز
بوريل: لم نردع بوتين بشكل كاف لإيقاف الحرب ولن نغير ديمقراطيتنا بسبب الغاز
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن روسيا باتت لا تسيطر على نصف احتياطي البنك المركزي عقب فرض العقوبات ضدها على خلفية العملية... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:45+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وعن حاجة أوروبا للغاز، قال بوريل في جلسة عامة استثنائية للبرلمان الأوروبي:هذا وتواصل القوات الروسية لليوم السادس، عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وشدد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
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العالم

بوريل: لم نردع بوتين بشكل كاف لإيقاف الحرب ولن نغير ديمقراطيتنا بسبب الغاز

12:45 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 13:27 GMT 01.03.2022)
© REUTERS / DALATI NOHRAجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / DALATI NOHRA
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قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن روسيا باتت لا تسيطر على نصف احتياطي البنك المركزي عقب فرض العقوبات ضدها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
أمستردام - سبوتنيك. وعن حاجة أوروبا للغاز، قال بوريل في جلسة عامة استثنائية للبرلمان الأوروبي:

"لن نغير معايير حقوق الإنسان وديمقراطيتنا بسبب اعتمادنا على غاز روسيا. يجب أن نحشد جهودنا لتنويع مصادر الغاز وعدم الاعتماد على الغاز الروسي".

جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي
جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
وألمح إلى أن الاتحاد الأوروبي "لم يردع بوتين بشكل كاف لإيقاف للحرب".
هذا وتواصل القوات الروسية لليوم السادس، عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
وشدد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
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Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:40 GMT
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