https://arabic.sputniknews.com/20220301/حريق-كبير-في-مول-تجاري-وسط-العاصمة-السورية-1059299177.html
حريق كبير في مول تجاري وسط العاصمة السورية
حريق كبير في مول تجاري وسط العاصمة السورية
اندلع فجر اليوم حريق كبير في أحد المولات التجارية ضمن الوسط التجاري بالعاصمة السورية، دمشق. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T05:15+0000
2022-03-01T05:15+0000
2022-03-01T05:16+0000
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وقال شهود عيان في المنطقة لـ "سبوتنيك"، إن حريقا كبيرا شب في الطوابق العليا من (مول الحمراء) الواقع ضمن سوق الشعلان وسط العاصمة السورية دمشق.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال مصدر، وهو أحد تجار السوق ممن وصلوا إلى المنطقة لتفقد متاجرهم: إن الحريق اندلع قرب الساعة الرابعة فجر اليوم، مؤكدا أن النيران لا تزال مشتعلة في جميع أقسام المول حتى اللحظة، وسط جهود مضنية من فرق إطفاء العاصمة لمحاصرتها.وأبدى المصدر خوفه من استمرار تمدد النيران إلى المتاجر الأخرى التي تذخر بالملبوسات والسلع الأخرى القابلة للاشتعال.وأكد مصدر في فوج إطفاء دمشق لـ "سبوتنيك" أن رجال الإطفاء والدفاع المدني يسابقون الوقت لإخماد النيران، خوفا من انتقال النيران إلى المباني المتراصة في هذه المنطقة التجارية من دمشق.ويعد سوق الشعلان وشارع الحمراء من أشهر أسواق في العاصمة السورية، ويعدان جزءا أساسيا من وسطها التجاري الذي يستضيف المئات من متاجر الألبسة على اختلاف ماركاتها المحلية والعالمية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حريق كبير في مول تجاري وسط العاصمة السورية
05:15 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 05:16 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
اندلع فجر اليوم حريق كبير في أحد المولات التجارية ضمن الوسط التجاري بالعاصمة السورية، دمشق.
وقال شهود عيان في المنطقة لـ "سبوتنيك"، إن حريقا كبيرا شب في الطوابق العليا من (مول الحمراء) الواقع ضمن سوق الشعلان وسط العاصمة السورية دمشق.
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال مصدر، وهو أحد تجار السوق ممن وصلوا إلى المنطقة لتفقد متاجرهم: إن الحريق اندلع قرب الساعة الرابعة فجر اليوم، مؤكدا أن النيران لا تزال مشتعلة في جميع أقسام المول حتى اللحظة، وسط جهود مضنية من فرق إطفاء العاصمة لمحاصرتها.
وأبدى المصدر خوفه من استمرار تمدد النيران إلى المتاجر الأخرى التي تذخر بالملبوسات والسلع الأخرى القابلة للاشتعال.
وأكد مصدر في فوج إطفاء دمشق لـ "سبوتنيك" أن رجال الإطفاء والدفاع المدني يسابقون الوقت لإخماد النيران، خوفا من انتقال النيران إلى المباني المتراصة في هذه المنطقة التجارية من دمشق.
ويعد سوق الشعلان وشارع الحمراء من أشهر أسواق في العاصمة السورية، ويعدان جزءا أساسيا من وسطها التجاري الذي يستضيف المئات من متاجر الألبسة على اختلاف ماركاتها المحلية والعالمية.