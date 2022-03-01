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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/دخول-أكثر-من-377-ألف-لاجئ-من-أوكرانيا-إلى-بولندا-1059301691.html
دخول أكثر من 377 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا
دخول أكثر من 377 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا
أخبرت قوات الحرس البولندية عن عبور أكثر من 377 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية العسكرية الروسية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T07:07+0000
2022-03-01T07:07+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وفي تقرير لحرس الحدود البولندي، جاء فيه:" "منذ 24 فبراير/شباط، سجل ضباط حرس الحدود أكثر من 377400 شخص فروا من أوكرانيا بسبب الحرب عند المعابر الحدودية مع أوكرانيا".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

دخول أكثر من 377 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا

07:07 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أخبرت قوات الحرس البولندية عن عبور أكثر من 377 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وفي تقرير لحرس الحدود البولندي، جاء فيه:" "منذ 24 فبراير/شباط، سجل ضباط حرس الحدود أكثر من 377400 شخص فروا من أوكرانيا بسبب الحرب عند المعابر الحدودية مع أوكرانيا".
ووفقا لحرس الحدود، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، دخل عدد قياسي من الأشخاص إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، حيث وصل لأكثر من 100 ألف لاجئ.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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