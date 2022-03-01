https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-الوزراء-الفرنسي-نعد-خطة-مرنة-لتقليل-تأثير-العقوبات-المفروضة-ضد-روسيا-على-اقتصادنا-1059330959.html
رئيس الوزراء الفرنسي: نعد "خطة مرنة" لتقليل تأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على اقتصادنا
رئيس الوزراء الفرنسي: نعد "خطة مرنة" لتقليل تأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على اقتصادنا
أعلنت الحكومة الفرنسية الشروع في إعداد خطة مرنة للحدة من تأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على الاقتصاد الفرنسي. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:53+0000
2022-03-01T14:53+0000
2022-03-01T14:55+0000
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عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار فرنسا
عمليات عسكرية
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وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء امام مجلس الأمة، إن الحكومة الفرنسية تعد "خطة مرنة" لمساعدة الأسر والشركات على "استيعاب الآثار الاقتصادية بقدر الإمكان للعقوبات المفروضة على روسيا، والتي سيتم الانتهاء منها في الأيام القليلة المقبلة للغاية".وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها عدة دول ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ستؤثر على اقتصاد الدول الأوروبية، مضيفا أنه يجب على الدول الأوروبية تحمل هذه العواقب.وقال: "كل ما نفعله نقرره بالتعاون مع الناتو والاتحاد الأوروبي ونعلم أن العقوبات المفروضة ضد روسيا ستؤثر على اقتصاداتنا الأوربية وعلينا تحمل ذلك ونعلم أن روسيا ستتخذ إجراءات مضادة".وأضاف: "نحن نساعد أوكرانيا بـ 300 مليون يورو ونساعد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود والمواد العسكرية والسلاح بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين"، مشيرا إلى أنه "تواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات".واعتبر كاستكس أن "هذا الاعتداء الذي يصنفه كعملية عسكرية هي انتهاك للقانون الدولي وانتهاك لسيادة الدولة وسيادة أراضيها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار فرنسا , عمليات عسكرية
رئيس الوزراء الفرنسي: نعد "خطة مرنة" لتقليل تأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على اقتصادنا
14:53 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الفرنسية الشروع في إعداد خطة مرنة للحدة من تأثير العقوبات المفروضة ضد روسيا على الاقتصاد الفرنسي.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء امام مجلس الأمة، إن الحكومة الفرنسية تعد "خطة مرنة" لمساعدة الأسر والشركات على "استيعاب الآثار الاقتصادية بقدر الإمكان للعقوبات المفروضة على روسيا، والتي سيتم الانتهاء منها في الأيام القليلة المقبلة للغاية".
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها عدة دول ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ستؤثر على اقتصاد الدول الأوروبية، مضيفا أنه يجب على الدول الأوروبية تحمل هذه العواقب.
وقال: "كل ما نفعله نقرره بالتعاون مع الناتو والاتحاد الأوروبي ونعلم أن العقوبات المفروضة ضد روسيا ستؤثر على اقتصاداتنا الأوربية وعلينا تحمل ذلك ونعلم أن روسيا ستتخذ إجراءات مضادة".
وأضاف: "نحن نساعد أوكرانيا بـ 300 مليون يورو ونساعد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود والمواد العسكرية والسلاح بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين"، مشيرا إلى أنه "تواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات".
واعتبر كاستكس أن "هذا الاعتداء الذي يصنفه كعملية عسكرية هي انتهاك للقانون الدولي وانتهاك لسيادة الدولة وسيادة أراضيها".