https://arabic.sputniknews.com/20220301/رئيس-مكتب-زيلينسكي-قبول-طلب-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-ويجري-النظر-فيه-1059319379.html
رئيس مكتب زيلينسكي: قبول طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجري النظر فيه
رئيس مكتب زيلينسكي: قبول طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجري النظر فيه
قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تم قبوله وتسجيله، ويجري النظر فيه. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:57+0000
2022-03-01T11:57+0000
2022-03-01T11:57+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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في وقت سابق يوم الاثنين، ناشد فلاديمير زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي بدعوة لقبول بلاده على وجه السرعة في الاتحاد، ووقع طلبًا لانضمام أوكرانيا.وكتب يرماك على "تويتر": "وقع زيلينسكي أمس على طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بموجب الإجراء المعجل. تم قبول الطلب وتسجيله. ويجري النظر فيه".في وقت سابق، دعا رؤساء بلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ودول البلطيق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لمنح أوكرانيا على الفور وضع الدولة المرشحة وبدء عملية المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد.
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس مكتب زيلينسكي: قبول طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجري النظر فيه
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قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تم قبوله وتسجيله، ويجري النظر فيه.
في وقت سابق يوم الاثنين، ناشد فلاديمير زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي بدعوة لقبول بلاده على وجه السرعة في الاتحاد، ووقع طلبًا لانضمام أوكرانيا.
وكتب يرماك على "تويتر": "وقع زيلينسكي أمس على طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بموجب الإجراء المعجل. تم قبول الطلب وتسجيله. ويجري النظر فيه".
في وقت سابق، دعا رؤساء بلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا ودول البلطيق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لمنح أوكرانيا على الفور وضع الدولة المرشحة وبدء عملية المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد.