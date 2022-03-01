عربي
البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الدبيبة
https://arabic.sputniknews.com/20220301/رومانيا-تزيد-الإنفاق-الدفاعي-من-2-إلى-25-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1059328108.html
رومانيا تزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
رومانيا تزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في إفادة صحفية إن رومانيا بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية، لذا فإن السلطات تزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:00+0000
2022-03-01T14:00+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059303997_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3430afca8aecc5c17e5c0e6be7d87841.jpg
وعقد الرئيس الروماني اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى، الثلاثاء، لبحث الأوضاع في المنطقة على خلفية الأحداث في أوكرانيا.وقال يوهانيس "اليوم ، في إطار اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في البلاد ، تقرر أنه من الضروري زيادة القدرة الدفاعية لرومانيا. إننا نزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059303997_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb466aceeba52508de5f7d916c90a506.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

رومانيا تزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي

14:00 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في إفادة صحفية إن رومانيا بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية، لذا فإن السلطات تزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعقد الرئيس الروماني اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى، الثلاثاء، لبحث الأوضاع في المنطقة على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
وقال يوهانيس "اليوم ، في إطار اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في البلاد ، تقرر أنه من الضروري زيادة القدرة الدفاعية لرومانيا. إننا نزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала