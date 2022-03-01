https://arabic.sputniknews.com/20220301/رومانيا-تزيد-الإنفاق-الدفاعي-من-2-إلى-25-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1059328108.html
رومانيا تزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
رومانيا تزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في إفادة صحفية إن رومانيا بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية، لذا فإن السلطات تزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:00+0000
2022-03-01T14:00+0000
2022-03-01T14:00+0000
العالم
روسيا
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وعقد الرئيس الروماني اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى، الثلاثاء، لبحث الأوضاع في المنطقة على خلفية الأحداث في أوكرانيا.وقال يوهانيس "اليوم ، في إطار اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في البلاد ، تقرر أنه من الضروري زيادة القدرة الدفاعية لرومانيا. إننا نزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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العالم, روسيا
رومانيا تزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
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قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في إفادة صحفية إن رومانيا بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية، لذا فإن السلطات تزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعقد الرئيس الروماني اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى، الثلاثاء، لبحث الأوضاع في المنطقة على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
وقال يوهانيس "اليوم ، في إطار اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في البلاد ، تقرر أنه من الضروري زيادة القدرة الدفاعية لرومانيا. إننا نزيد الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.