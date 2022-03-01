https://arabic.sputniknews.com/20220301/سلوتسكي-أفضل-مساهمة-لواشنطن-بشأن-عملية-السلام-في-أوكرانيا-هي-التوقف-عن-توريد-الأسلحة-1059329487.html

سلوتسكي: أفضل مساهمة لواشنطن بشأن عملية السلام في أوكرانيا هي التوقف عن توريد الأسلحة

سلوتسكي: أفضل مساهمة لواشنطن بشأن عملية السلام في أوكرانيا هي التوقف عن توريد الأسلحة

أكد رئيس اللجنة الدولية لمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، في تعليقه على كلمات ممثل وزارة الخارجية الأمريكية حول عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، إن أفضل مساهمة... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T14:27+0000

2022-03-01T14:27+0000

2022-03-01T14:27+0000

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وقال سلوتسكي في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام" إن "أفضل مساهمة لواشنطن في عملية السلام الآن هي سحب الإمداد بالأسلحة الفتاكة ومدربيها العسكريين من الأراضي الأوكرانية. ضحايا اليوم والخسائر البشرية في ضمير أولئك الذين ظلوا يوفرون السيطرة الخارجية على أوكرانيا طوال هذه السنوات".وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول مرة أخرى "التدخل بشكل صارخ" في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا،"هذه المرة في نسيج رفيع وحساس للغاية "لعملية التفاوض".وأشار إلى أنه "تحت تهديد السلاح، يا سيد برايس، تم زرع ما يسمى بالديمقراطية وفقًا للمعايير الأمريكية، بما في ذلك في ميدان في كييف في عام 2014. هذه هي علامتك التجارية "حلبة تزلج الحضارة".. نحاول إيجاد أرضية مشتركة لحلول مقبولة للطرفين فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية وضمان المزيد من الأمن. الأمن الذي تم تهديده على وجه التحديد بفضل سياسة منظري الهيمنة الأمريكية، الذين حاولوا انتزاع أوكرانيا من روسيا بأي وسيلة".هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في وقت سابق، إن واشنطن تعتزم العمل بشكل وثيق مع السلطات الأوكرانية بشأن المفاوضات مع روسيا، التي وصفها بالدبلوماسية "تحت تهديد السلاح".

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