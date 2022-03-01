https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-تلهم-الثقة-في-أن-الأعمال-القتالية-قد-تتوقف-1059313365.html

لوكاشينكو: المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا تلهم الثقة في أن الأعمال القتالية قد تتوقف

لوكاشينكو: المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا تلهم الثقة في أن الأعمال القتالية قد تتوقف

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا يعتمد على الجانب الأوكراني: يجب أن يتوقف عن الاستماع إلى ما "يلقي به" الغرب والولايات... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T10:23+0000

2022-03-01T10:23+0000

2022-03-01T10:23+0000

تغطية أحداث دونباس

ألكسندر لوكاشينكو

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_7a7aacf7a29c1c4f868bec13bcf7c205.jpg

وقال في اجتماع لمجلس الأمن في البلاد: "يجب أن أشير إلى أعلى درجات الاحتراف لدى الروس والأوكرانيين في هذه المفاوضات (التي جرت في اليوم السابق في بيلاروسيا - محرر). وهذا يلهم بعض الثقة في أن هذه المفاوضات يمكن أن تنتهي بنهاية الحرب. لكن صدقوني كل هذا يتوقف على الجانب الأوكراني: إذا لم يستمعوا إلى ما يقذفه الغرب والأمريكيون عليهم، ستتوقف الحرب". تم نشر جزء من الخطاب على قناة بول بيرفوفو على تلغرام.عقدت مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في غوميل، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في غضون يومين على الحدود البيلاروسية البولندية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ألكسندر لوكاشينكو, أخبار أوكرانيا