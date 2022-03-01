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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-تلهم-الثقة-في-أن-الأعمال-القتالية-قد-تتوقف-1059313365.html
لوكاشينكو: المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا تلهم الثقة في أن الأعمال القتالية قد تتوقف
لوكاشينكو: المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا تلهم الثقة في أن الأعمال القتالية قد تتوقف
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا يعتمد على الجانب الأوكراني: يجب أن يتوقف عن الاستماع إلى ما "يلقي به" الغرب والولايات... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:23+0000
2022-03-01T10:23+0000
تغطية أحداث دونباس
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار أوكرانيا
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وقال في اجتماع لمجلس الأمن في البلاد: "يجب أن أشير إلى أعلى درجات الاحتراف لدى الروس والأوكرانيين في هذه المفاوضات (التي جرت في اليوم السابق في بيلاروسيا - محرر). وهذا يلهم بعض الثقة في أن هذه المفاوضات يمكن أن تنتهي بنهاية الحرب. لكن صدقوني كل هذا يتوقف على الجانب الأوكراني: إذا لم يستمعوا إلى ما يقذفه الغرب والأمريكيون عليهم، ستتوقف الحرب". تم نشر جزء من الخطاب على قناة بول بيرفوفو على تلغرام.عقدت مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في غوميل، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في غضون يومين على الحدود البيلاروسية البولندية.
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ألكسندر لوكاشينكو, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو: المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا تلهم الثقة في أن الأعمال القتالية قد تتوقف

10:23 GMT 01.03.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا يعتمد على الجانب الأوكراني: يجب أن يتوقف عن الاستماع إلى ما "يلقي به" الغرب والولايات المتحدة.
وقال في اجتماع لمجلس الأمن في البلاد: "يجب أن أشير إلى أعلى درجات الاحتراف لدى الروس والأوكرانيين في هذه المفاوضات (التي جرت في اليوم السابق في بيلاروسيا - محرر). وهذا يلهم بعض الثقة في أن هذه المفاوضات يمكن أن تنتهي بنهاية الحرب. لكن صدقوني كل هذا يتوقف على الجانب الأوكراني: إذا لم يستمعوا إلى ما يقذفه الغرب والأمريكيون عليهم، ستتوقف الحرب". تم نشر جزء من الخطاب على قناة بول بيرفوفو على تلغرام.
عقدت مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في غوميل، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في غضون يومين على الحدود البيلاروسية البولندية.
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