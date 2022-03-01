https://arabic.sputniknews.com/20220301/لوكاشينكو-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-تلهم-الثقة-في-أن-الأعمال-القتالية-قد-تتوقف-1059313365.html
لوكاشينكو: المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا تلهم الثقة في أن الأعمال القتالية قد تتوقف
لوكاشينكو: المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا تلهم الثقة في أن الأعمال القتالية قد تتوقف
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا يعتمد على الجانب الأوكراني: يجب أن يتوقف عن الاستماع إلى ما "يلقي به" الغرب والولايات... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:23+0000
2022-03-01T10:23+0000
2022-03-01T10:23+0000
تغطية أحداث دونباس
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_7a7aacf7a29c1c4f868bec13bcf7c205.jpg
وقال في اجتماع لمجلس الأمن في البلاد: "يجب أن أشير إلى أعلى درجات الاحتراف لدى الروس والأوكرانيين في هذه المفاوضات (التي جرت في اليوم السابق في بيلاروسيا - محرر). وهذا يلهم بعض الثقة في أن هذه المفاوضات يمكن أن تنتهي بنهاية الحرب. لكن صدقوني كل هذا يتوقف على الجانب الأوكراني: إذا لم يستمعوا إلى ما يقذفه الغرب والأمريكيون عليهم، ستتوقف الحرب". تم نشر جزء من الخطاب على قناة بول بيرفوفو على تلغرام.عقدت مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في غوميل، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في غضون يومين على الحدود البيلاروسية البولندية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_df618686f55141866e36cc31ca2b2630.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ألكسندر لوكاشينكو, أخبار أوكرانيا
لوكاشينكو: المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا تلهم الثقة في أن الأعمال القتالية قد تتوقف
تابعنا عبر
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا يعتمد على الجانب الأوكراني: يجب أن يتوقف عن الاستماع إلى ما "يلقي به" الغرب والولايات المتحدة.
وقال في اجتماع لمجلس الأمن في البلاد: "يجب أن أشير إلى أعلى درجات الاحتراف لدى الروس والأوكرانيين في هذه المفاوضات (التي جرت في اليوم السابق في بيلاروسيا - محرر). وهذا يلهم بعض الثقة في أن هذه المفاوضات يمكن أن تنتهي بنهاية الحرب. لكن صدقوني كل هذا يتوقف على الجانب الأوكراني: إذا لم يستمعوا إلى ما يقذفه الغرب والأمريكيون عليهم، ستتوقف الحرب". تم نشر جزء من الخطاب على قناة بول بيرفوفو على تلغرام.
عقدت مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في غوميل، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في غضون يومين على الحدود البيلاروسية البولندية.