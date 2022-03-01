عربي
لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/متحدثة-الخارجية-الروسية-في-رد-على-إعلان-حرب-اقتصادية-ضد-روسيا-أدركنا-ذلك-منذ-800-سنة--1059312391.html
متحدثة الخارجية الروسية في رد على إعلان حرب اقتصادية ضد روسيا: أدركنا ذلك منذ 800 سنة
متحدثة الخارجية الروسية في رد على إعلان حرب اقتصادية ضد روسيا: أدركنا ذلك منذ 800 سنة
ردت متحدثة الخارجية الروسية على ما أعلنه وزير فرنسي عن أن الغرب سيبدأ حربا اقتصادية ومالية شاملة ضد روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:13+0000
2022-03-01T10:13+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948278_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_8c29f31be068b3470329d9ef36495acb.jpg
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، في تغريدة على "تلغرام":وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لي مير، قد صرح أن الاتحاد الأوروبي سيشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا.وأعلنت الدول الغربية في نهاية الأسبوع الفائت عن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية بأوكرانيا. فمثلا، حظر الاتحاد الأوروبي رحلات الطائرات الروسية إلى بلدانه وفوق أراضيه.وبات معلوما أخيرا أن الاتحاد الأوروبي حظر عمليات تتعلق بإدارة أموال البنك المركزي الروسي. ولا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي بموجب الحظر أن تُجري المعاملات المالية مع البنك المركزي الروسي إلا عندما يقتضي ذلك حفظ الاستقرار المالي.وتوعد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتجميد نصف أموال البنك المركزي الروسي المودعة في البنوك الأوروبية.وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا كانت قد بدأت الاستعداد لعقوبات شديدة ضدها.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948278_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_e16b60f647b53b179e0529112602a449.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد

متحدثة الخارجية الروسية في رد على إعلان حرب اقتصادية ضد روسيا: أدركنا ذلك منذ 800 سنة

10:13 GMT 01.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
ردت متحدثة الخارجية الروسية على ما أعلنه وزير فرنسي عن أن الغرب سيبدأ حربا اقتصادية ومالية شاملة ضد روسيا.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، في تغريدة على "تلغرام":
أدركنا ذلك منذ 800 سنة قبل إنشاء الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لي مير، قد صرح أن الاتحاد الأوروبي سيشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا.
وأعلنت الدول الغربية في نهاية الأسبوع الفائت عن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية بأوكرانيا. فمثلا، حظر الاتحاد الأوروبي رحلات الطائرات الروسية إلى بلدانه وفوق أراضيه.
وبات معلوما أخيرا أن الاتحاد الأوروبي حظر عمليات تتعلق بإدارة أموال البنك المركزي الروسي. ولا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي بموجب الحظر أن تُجري المعاملات المالية مع البنك المركزي الروسي إلا عندما يقتضي ذلك حفظ الاستقرار المالي.
وتوعد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتجميد نصف أموال البنك المركزي الروسي المودعة في البنوك الأوروبية.
وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا كانت قد بدأت الاستعداد لعقوبات شديدة ضدها.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانياأمس, 20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала