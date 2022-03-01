https://arabic.sputniknews.com/20220301/متحدثة-الخارجية-الروسية-في-رد-على-إعلان-حرب-اقتصادية-ضد-روسيا-أدركنا-ذلك-منذ-800-سنة--1059312391.html

متحدثة الخارجية الروسية في رد على إعلان حرب اقتصادية ضد روسيا: أدركنا ذلك منذ 800 سنة

متحدثة الخارجية الروسية في رد على إعلان حرب اقتصادية ضد روسيا: أدركنا ذلك منذ 800 سنة

ردت متحدثة الخارجية الروسية على ما أعلنه وزير فرنسي عن أن الغرب سيبدأ حربا اقتصادية ومالية شاملة ضد روسيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T10:13+0000

2022-03-01T10:13+0000

2022-03-01T10:13+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

اقتصاد

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وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، في تغريدة على "تلغرام":وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لي مير، قد صرح أن الاتحاد الأوروبي سيشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا.وأعلنت الدول الغربية في نهاية الأسبوع الفائت عن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية بأوكرانيا. فمثلا، حظر الاتحاد الأوروبي رحلات الطائرات الروسية إلى بلدانه وفوق أراضيه.وبات معلوما أخيرا أن الاتحاد الأوروبي حظر عمليات تتعلق بإدارة أموال البنك المركزي الروسي. ولا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي بموجب الحظر أن تُجري المعاملات المالية مع البنك المركزي الروسي إلا عندما يقتضي ذلك حفظ الاستقرار المالي.وتوعد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتجميد نصف أموال البنك المركزي الروسي المودعة في البنوك الأوروبية.وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا كانت قد بدأت الاستعداد لعقوبات شديدة ضدها.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

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