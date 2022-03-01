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https://arabic.sputniknews.com/20220301/ملكة-بريطانيا-تظهر-لأول-مرة-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا-صور-1059328660.html
ملكة بريطانيا تظهر لأول مرة بعد إصابتها بفيروس كورونا... صور
ملكة بريطانيا تظهر لأول مرة بعد إصابتها بفيروس كورونا... صور
شوهدت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لأول مرة، اليوم الثلاثاء، بعد تشخيص إصابتها بـ(كوفيد-19).‏ 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T14:02+0000
2022-03-01T14:02+0000
بريطانيا
فيروس كورونا
العالم
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وعقدت الملكة (95 عاما) اجتماعين افتراضيين مع السفراء الأجانب في منزلها بقلعة وندسور، وذلك بعد مرور 9 أيام من إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.واستقبلت ملكة بريطانيا كارليس جوردانا ماديرو، الذي قدم خطابات سحب سلفه وخطابات اعتماده كسفير لإمارة أندورا لدى محكمة سانت جيمس.كما التقت الملكة افتراضيا أيضا بكديلا يونس حميدي، الذي قدم خطابات اعتماده كسفير لجمهورية تشاد أمام محكمة سانت جيمس.ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على موقع "تويتر" صورا لملكة بريطانيا أثناء حضورها الاجتماعات الافتراضية، اليوم الثلاثاء، والتي تظهر فيها وهي ترتدي فستانا أخضر زاهيا، وعقدا من اللؤلؤ.وفي الأسبوع الماضي، ألغت ملكة بريطانيا ارتباطاتها الافتراضية المخطط لها بسبب أعراضها المستمرة، وذكر القصر في ذلك الوقت إن الملكة كانت تعاني من "أعراض خفيفة شبيهة بالبرد"، لكنها تواصل أداء "المهام الخفيفة".واجتمعت الملكة إليزابيث، يوم الأحد الماضي، مع بعض أحفادها وأبنائهم، في زيارة خاصة في الهواء الطلق على أراضي قلعة وندسور، وفقا لتقارير بريطانية.والتقت الملكة بحفيدها الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، كما تواجدت حفيدتها الأميرة بياتريس وابنتها سيينا البالغة من العمر 5 أشهر هناك من أجل زيارة جدتها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأعلن عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ(كوفيد-19) في 20 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ثبتت إصابة نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال بفيروس "كورونا" المستجد.وكانت آخر مرة اجتمعت فيها الملكة مع الأمير تشارلز في 8 فبراير، قبل يومين من تشخيص حالته.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/-إصابة-ملكة-بريطانيا-بكوفيد-19-1058898687.html
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بريطانيا, فيروس كورونا, العالم

ملكة بريطانيا تظهر لأول مرة بعد إصابتها بفيروس كورونا... صور

14:02 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / Stuart C. Wilson/POOL ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترتدي بذلة وطاقية بنفسجية اللون
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترتدي بذلة وطاقية بنفسجية اللون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترتدي بذلة وطاقية بنفسجية اللون
© AFP 2022 / Stuart C. Wilson/POOL
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شوهدت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لأول مرة، اليوم الثلاثاء، بعد تشخيص إصابتها بـ(كوفيد-19).‏
وعقدت الملكة (95 عاما) اجتماعين افتراضيين مع السفراء الأجانب في منزلها بقلعة وندسور، وذلك بعد مرور 9 أيام من إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
واستقبلت ملكة بريطانيا كارليس جوردانا ماديرو، الذي قدم خطابات سحب سلفه وخطابات اعتماده كسفير لإمارة أندورا لدى محكمة سانت جيمس.
كما التقت الملكة افتراضيا أيضا بكديلا يونس حميدي، الذي قدم خطابات اعتماده كسفير لجمهورية تشاد أمام محكمة سانت جيمس.
ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على موقع "تويتر" صورا لملكة بريطانيا أثناء حضورها الاجتماعات الافتراضية، اليوم الثلاثاء، والتي تظهر فيها وهي ترتدي فستانا أخضر زاهيا، وعقدا من اللؤلؤ.
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تظهر لأول مرة بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك خلال لقاء افتراضي لاستقبال سفير أندورا، كارليس جوردانا ماديرو، في قصر باكنغهام، لندن، بريطانيا، 1 مارس/ آذار 2022
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تظهر لأول مرة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال لقاء افتراضي لاستقبال سفير أندورا، كارليس جوردانا ماديرو، في قصر باكنغهام، لندن، بريطانيا، 1 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، تظهر لأول مرة بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك خلال لقاء افتراضي لاستقبال سفير أندورا، كارليس جوردانا ماديرو، في قصر باكنغهام، لندن، بريطانيا، 1 مارس/ آذار 2022
© REUTERS / POOL
وفي الأسبوع الماضي، ألغت ملكة بريطانيا ارتباطاتها الافتراضية المخطط لها بسبب أعراضها المستمرة، وذكر القصر في ذلك الوقت إن الملكة كانت تعاني من "أعراض خفيفة شبيهة بالبرد"، لكنها تواصل أداء "المهام الخفيفة".
واجتمعت الملكة إليزابيث، يوم الأحد الماضي، مع بعض أحفادها وأبنائهم، في زيارة خاصة في الهواء الطلق على أراضي قلعة وندسور، وفقا لتقارير بريطانية.
الملكة إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
إصابة ملكة بريطانيا بكوفيد ـ 19
20 فبراير, 11:57 GMT
والتقت الملكة بحفيدها الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، كما تواجدت حفيدتها الأميرة بياتريس وابنتها سيينا البالغة من العمر 5 أشهر هناك من أجل زيارة جدتها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأعلن عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ(كوفيد-19) في 20 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ثبتت إصابة نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال بفيروس "كورونا" المستجد.
وكانت آخر مرة اجتمعت فيها الملكة مع الأمير تشارلز في 8 فبراير، قبل يومين من تشخيص حالته.
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