https://arabic.sputniknews.com/20220301/ملكة-بريطانيا-تظهر-لأول-مرة-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا-صور-1059328660.html

ملكة بريطانيا تظهر لأول مرة بعد إصابتها بفيروس كورونا... صور

ملكة بريطانيا تظهر لأول مرة بعد إصابتها بفيروس كورونا... صور

شوهدت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لأول مرة، اليوم الثلاثاء، بعد تشخيص إصابتها بـ(كوفيد-19).‏ 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T14:02+0000

2022-03-01T14:02+0000

2022-03-01T14:02+0000

بريطانيا

فيروس كورونا

العالم

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وعقدت الملكة (95 عاما) اجتماعين افتراضيين مع السفراء الأجانب في منزلها بقلعة وندسور، وذلك بعد مرور 9 أيام من إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.واستقبلت ملكة بريطانيا كارليس جوردانا ماديرو، الذي قدم خطابات سحب سلفه وخطابات اعتماده كسفير لإمارة أندورا لدى محكمة سانت جيمس.كما التقت الملكة افتراضيا أيضا بكديلا يونس حميدي، الذي قدم خطابات اعتماده كسفير لجمهورية تشاد أمام محكمة سانت جيمس.ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على موقع "تويتر" صورا لملكة بريطانيا أثناء حضورها الاجتماعات الافتراضية، اليوم الثلاثاء، والتي تظهر فيها وهي ترتدي فستانا أخضر زاهيا، وعقدا من اللؤلؤ.وفي الأسبوع الماضي، ألغت ملكة بريطانيا ارتباطاتها الافتراضية المخطط لها بسبب أعراضها المستمرة، وذكر القصر في ذلك الوقت إن الملكة كانت تعاني من "أعراض خفيفة شبيهة بالبرد"، لكنها تواصل أداء "المهام الخفيفة".واجتمعت الملكة إليزابيث، يوم الأحد الماضي، مع بعض أحفادها وأبنائهم، في زيارة خاصة في الهواء الطلق على أراضي قلعة وندسور، وفقا لتقارير بريطانية.والتقت الملكة بحفيدها الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، كما تواجدت حفيدتها الأميرة بياتريس وابنتها سيينا البالغة من العمر 5 أشهر هناك من أجل زيارة جدتها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأعلن عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ(كوفيد-19) في 20 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ثبتت إصابة نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال بفيروس "كورونا" المستجد.وكانت آخر مرة اجتمعت فيها الملكة مع الأمير تشارلز في 8 فبراير، قبل يومين من تشخيص حالته.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/-إصابة-ملكة-بريطانيا-بكوفيد-19-1058898687.html

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