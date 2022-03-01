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https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزارة-الإعلام-البيلاروسية-حجبنا-موقعين-أوكرانيين-لانتهاكهما-القانون-1059326429.html
وزارة الإعلام البيلاروسية: حجبنا موقعين أوكرانيين لانتهاكهما القانون
وزارة الإعلام البيلاروسية: حجبنا موقعين أوكرانيين لانتهاكهما القانون
أعلنت وزارة الإعلام في بيلاروسيا تقييد الوصول إلى موقعين أوكرانيين لمخالفتهما قانون الإعلام. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:32+0000
2022-03-01T13:32+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "بناءً على نتائج الرصد، قررت وزارة الإعلام في بيلاروسيا تقييد الوصول إلى موارد الإنترنت الأوكرانية gordonua.com وobozrevatel.com".وأشار البيان إلى أن السبب وراء حجب الموقعين هو توزيع مواد متطرفة على هذه المواقع بالمخالفة للمادة 38 من قانون جمهورية بيلاروسيا "حول وسائل الإعلام".وأضافت الوزارة في البيان أنه تم مؤخرًا استخدام بعض الشبكات الاجتماعية والمراسلين الفوريين بنشاط للترويج لمعلومات كاذبة ومزيفة حول الأحداث في أوكرانيا والدعاية الحربية والدعوات لاتخاذ إجراءات غير قانونية.وأشارت وزارة الإعلام البيلاروسية إلى أن "الوزارة تطلب من مواطني بيلاروسيا عدم الخضوع للاستفزازات واستخدام المعلومات من المصادر الرسمية".
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أخبار بيلاروسيا اليوم, مواقع, الإعلام

وزارة الإعلام البيلاروسية: حجبنا موقعين أوكرانيين لانتهاكهما القانون

13:32 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Boris Babanovطائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Boris Babanov
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أعلنت وزارة الإعلام في بيلاروسيا تقييد الوصول إلى موقعين أوكرانيين لمخالفتهما قانون الإعلام.
وقالت الوزارة في بيان: "بناءً على نتائج الرصد، قررت وزارة الإعلام في بيلاروسيا تقييد الوصول إلى موارد الإنترنت الأوكرانية gordonua.com وobozrevatel.com".
وأشار البيان إلى أن السبب وراء حجب الموقعين هو توزيع مواد متطرفة على هذه المواقع بالمخالفة للمادة 38 من قانون جمهورية بيلاروسيا "حول وسائل الإعلام".
وأضافت الوزارة في البيان أنه تم مؤخرًا استخدام بعض الشبكات الاجتماعية والمراسلين الفوريين بنشاط للترويج لمعلومات كاذبة ومزيفة حول الأحداث في أوكرانيا والدعاية الحربية والدعوات لاتخاذ إجراءات غير قانونية.
وأشارت وزارة الإعلام البيلاروسية إلى أن "الوزارة تطلب من مواطني بيلاروسيا عدم الخضوع للاستفزازات واستخدام المعلومات من المصادر الرسمية".
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