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https://arabic.sputniknews.com/20220302/أوبك--تخطط-لزيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-400-ألف-برميل-يوميا-الشهر-المقبل-1059377312.html
"أوبك +" تخطط لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا الشهر المقبل
"أوبك +" تخطط لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا الشهر المقبل
ستواصل "أوبك +" في شهر أبريل/ نيسان كما هو متوقع زيادة إنتاج النفط وفق ما هو مخطط له، بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وسيعقد الاجتماع المقبل في 31 مارس/ آذار. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T15:54+0000
2022-03-02T15:54+0000
العالم
اقتصاد
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وبحسب ما جاء في البيان، قررت منظمة أوبك والمشاركين (في الاتفاقية) منتجي النفط من خارج أوبك تأكيد خطة تعديل الإنتاج والآلية الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري التاسع عشر وقرار تعديل إجمالي الإنتاج بالزيادة في أبريل 2022. عام بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.تشير منظمة "أوبك +" إلى الأهمية الحاسمة لامتثال الدول الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، فضلاً عن الحاجة إلى اتباع آلية التعويض عن إنتاج النفط الذي لم يتم تخفيضه سابقًا من قبل عدد من دول التحالف. هذه الآلية سارية حتى نهاية يونيو 2022.خفضت منظمة أوبك + الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا. ثم تم تعديل شروط الاتفاقية مرارًا وتكرارًا، ومنذ أغسطس 2021، زاد التحالف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر. اعتبارًا من مارس ، بلغت قيود أوبك + 2.56 مليون برميل يوميًا.
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العالم, اقتصاد

"أوبك +" تخطط لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا الشهر المقبل

15:54 GMT 02.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvicأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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ستواصل "أوبك +" في شهر أبريل/ نيسان كما هو متوقع زيادة إنتاج النفط وفق ما هو مخطط له، بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وسيعقد الاجتماع المقبل في 31 مارس/ آذار.
وبحسب ما جاء في البيان، قررت منظمة أوبك والمشاركين (في الاتفاقية) منتجي النفط من خارج أوبك تأكيد خطة تعديل الإنتاج والآلية الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري التاسع عشر وقرار تعديل إجمالي الإنتاج بالزيادة في أبريل 2022. عام بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.
تشير منظمة "أوبك +" إلى الأهمية الحاسمة لامتثال الدول الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، فضلاً عن الحاجة إلى اتباع آلية التعويض عن إنتاج النفط الذي لم يتم تخفيضه سابقًا من قبل عدد من دول التحالف. هذه الآلية سارية حتى نهاية يونيو 2022.
خفضت منظمة أوبك + الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا. ثم تم تعديل شروط الاتفاقية مرارًا وتكرارًا، ومنذ أغسطس 2021، زاد التحالف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر. اعتبارًا من مارس ، بلغت قيود أوبك + 2.56 مليون برميل يوميًا.
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