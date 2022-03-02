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https://arabic.sputniknews.com/20220302/إدارة-قناة-السويس-الولايات-المتحدة-لم-تطلب-فرض-حظر-على-مرور-السفن-الروسية-1059347057.html
إدارة قناة السويس: الولايات المتحدة لم تطلب فرض حظر على مرور السفن الروسية
إدارة قناة السويس: الولايات المتحدة لم تطلب فرض حظر على مرور السفن الروسية
أعلن رئيس الإدارة أسامة ربيعة أن الولايات المتحدة لم تطالب إدارة قناة السويس بفرض حظر على مرور السفن الروسية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T06:02+0000
2022-03-02T06:02+0000
العالم العربي
قناة السويس
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وقال ربيعة لقناة "صدى البلد" التلفزيونية: "قناة السويس ممر دولي محايد لا يخضع للسياسة ولا للحروب ولا يمكننا منع أي سفينة من عبور القناة".ورد ربيعة على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت من مصر حظر مرور السفن الروسية عبر قناة السويس، قائلا: "لم يحدث".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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العالم العربي, قناة السويس

إدارة قناة السويس: الولايات المتحدة لم تطلب فرض حظر على مرور السفن الروسية

06:02 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Amro Omranحفر قناة السويس الجديدة Новый Суэцкий Канал New Suez Canal
حفر قناة السويس الجديدة Новый Суэцкий Канал New Suez Canal - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Amro Omran
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أعلن رئيس الإدارة أسامة ربيعة أن الولايات المتحدة لم تطالب إدارة قناة السويس بفرض حظر على مرور السفن الروسية.
وقال ربيعة لقناة "صدى البلد" التلفزيونية: "قناة السويس ممر دولي محايد لا يخضع للسياسة ولا للحروب ولا يمكننا منع أي سفينة من عبور القناة".
ورد ربيعة على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت من مصر حظر مرور السفن الروسية عبر قناة السويس، قائلا: "لم يحدث".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:01 GMT
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