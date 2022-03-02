https://arabic.sputniknews.com/20220302/البنك-المركزي-الروسي-لن-يتمكن-الأجانب-من-بيع-الأوراق-المالية-الروسية-والحصول-على-دخل-منها--1059360751.html

البنك المركزي الروسي: لن يتمكن الأجانب من بيع الأوراق المالية الروسية والحصول على دخل منها

البنك المركزي الروسي: لن يتمكن الأجانب من بيع الأوراق المالية الروسية والحصول على دخل منها

اتخذ بنك روسيا إجراءات لمنع البيع الجماعي للأوراق المالية الروسية وسحب الأموال من السوق المالية الروسية، ونتيجة لذلك، لن يتمكن الأجانب من بيع أوراقهم المالية... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T11:21+0000

2022-03-02T11:21+0000

2022-03-02T11:21+0000

اقتصاد

روسيا

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وقال في بيان: "من أجل منع البيع الجماعي للأوراق المالية الروسية، وسحب الأموال من السوق المالية الروسية، وللحفاظ على الاستقرار المالي، أرسل بنك روسيا أمرًا يمنع السماسرة مؤقتًا من تنفيذ أوامر العملاء الأجانب في بيع الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك تم إرسال أمر إلى جهات الإيداع والمسجلين بحظر معاملات شطب الأوراق المالية الروسية على حسابات المستثمرين الأجانب، وكذلك بشأن تعليق تحويل المدفوعات على هذه الأوراق المالية".وأضاف: "للمصدرين الحق في اتخاذ قرار بشأن دفع أرباح الأسهم، وإجراء مدفوعات أخرى على الأوراق المالية وتحويلها إلى نظام المحاسبة. ومع ذلك، لن يتم سداد المدفوعات من قبل المودعين والمسجلين للعملاء الأجانب".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.

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اقتصاد, روسيا