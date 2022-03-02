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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220302/الجيش-الأوكراني-يحصل-على-دفعة-جديدة-من-طيارات-بيرقدار-التركية-1059349954.html
الجيش الأوكراني يحصل على دفعة جديدة من طيارات "بيرقدار" التركية
الجيش الأوكراني يحصل على دفعة جديدة من طيارات "بيرقدار" التركية
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن طائرات تركية جديدة دون طيار وصلت إلى أوكرانيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:23+0000
2022-03-02T07:23+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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ونشر الوزير على صفحته الخاصة على فيسبوك، منشورا جاء فيه: "وصل بالفعل إلى أوكرانيا طائرات من دون طيار من نوع بيرقدار، وهي في مهمة قتالية. سيكون هناك المزيد من ستينغرز وجافلينز. أوروبا خلفنا وتوفر الضروريات الأساسية للدفاع".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

الجيش الأوكراني يحصل على دفعة جديدة من طيارات "بيرقدار" التركية

07:23 GMT 02.03.2022
© AFP 2022 / BIROL BEBEKالطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2
الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / BIROL BEBEK
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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن طائرات تركية جديدة دون طيار وصلت إلى أوكرانيا.
ونشر الوزير على صفحته الخاصة على فيسبوك، منشورا جاء فيه: "وصل بالفعل إلى أوكرانيا طائرات من دون طيار من نوع بيرقدار، وهي في مهمة قتالية. سيكون هناك المزيد من ستينغرز وجافلينز. أوروبا خلفنا وتوفر الضروريات الأساسية للدفاع".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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